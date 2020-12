Share market news: ग्लोबल मार्केट से मिले अच्छे संकेतों से आज भारतीय शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल रही है. कारोबार के दौरान निफ्टी ने फिर से 13, 800 का स्तर पार कर लिया और 13, 850 के करीब कारोबार करता हुआ देखा जा रहा है. सेंसेक्स 303 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया है. भी मजबतू हुआ है. बैंक, आटो और मेटल शेयरों में बाजार को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है. Also Read - Share market news update: शेयर बाजार में 'बुल रन' जारी, सेंसेक्स 529 अंक मजबूत होकर बंद, 13749 पर निपटा निफ्टी

फिलहाल सेंसेक्स करीब 300 अंक मजबूत है और यह 47276 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आया है. वहीं निफ्टी भी 94 अंक मजबूत होकर 13844 के स्तर पर कारोबार करता हुआ देखा गया है.

Sensex up by 303 points, currently trading at 47,276 points.

Nifty up by 94 points, currently trading at 13,844 points. pic.twitter.com/N6RgKl7crn

