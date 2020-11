Share market news: कोरोना वैक्सीन के अच्छी खबर आने से आज शेयर मार्केट में भारी तेजी देखी जा रही है. चौतरफा खरीदारी से बाजार आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है. साथ ही स्टील और मेटल्स के शेयरों में भारी तेजी का रुख देखा जा रहा है. Also Read - फोर्ब्स लिस्‍ट: दुनिया की सम्मानित फर्मों की सूची में 17 भारतीय कंपनियां शामिल

जानिए- क्यों उछले टाटा स्टील के शेयर

टाटा स्टील ने 30 सिंतबर 2020 को समाप्त दूसरी तिमाही और पहली छमाही के वित्तीय परिणाम की घोषणा दो दिन पहले की है. उसके बाद से त्योहारी सीजन की छुट्टियों की वजह से बाजार बंद रहे. आज मार्केट खुलने पर शेयर बाजार में भारी तेजी के साथ टाटा स्टील के शेयरों में तेजी का रुख देखा जा रहा है. कंपनी को भारतीय परिचालन में कर अदायगी के बाद समेकित लाभ तिमाहीवार 136 फीसदी की वृद्धि के साथ बढ़कर 1635 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है. इसके अलावा कंपनी ने दूसरी तिमाही के दौरान शुद्ध ऋण में 8,197 करोड़ रुपये की कमी की है.

दूसरी बात यह है कि टाटा स्टील लिमिटेड (Tata Steel) नीदरलैंड्स में अपना कारोबार बेचने जा रही है. कंपनी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उसकी स्वीडन की स्टील निर्माता कंपनी एसएसएबी (SSAB) के साथ बातचीत चल रही है.

इससे पहले ब्लूमबर्ग ने 23 अक्टूबर को खबर दी थी कि एसएसएबी और टाटा स्टील के बीच शुरुआती बातचीत चल रही है.

एसएसएबी की मार्केट वैल्यू 3.2 अरब डॉलर के करीब है. अगर यह सौदा परवान चढ़ता है तो एसएसएबी को टाटा स्टील के यूरोपीय बिजनेस में नियंत्रण मिल जाएगा. इन्हीं खबरों की वजह से आज टाटा स्टील के शेयरों में भारी खरीदारी देखी जा रही है.