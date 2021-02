Share market today 26 February 2021: सीरिया पर अमेरिका के हमले का असर भारतीय बाजारों में देखने को मिला है. आज कारोबार के शुरुआत में ही बाजार में दबाव देखा जा रहा है. सेसेंक्स 890 अंक यानी 1.75 फीसदी की गिरावट के साथ 50,176.98 के स्तर पर कारोबार कर रहा है. वहीं, निफ्टी 285.70 अंक यानी 1.90 फीसदी टूटकर 15, 000 के नीचे फिसल गया है. Also Read - Share market LIVE : ग्लोबल मार्केट से मिल रहे शानदार संकेतों से भारतीय शेयर बाजार में बढ़त की उम्मीद

शेयर बाजार में जारी गिरावट को देखते हुए आज काफी संभलकर कारोबार करने का दिन है. सीरिया पर अमेरिका के हमले से सेंटीमेंट (Sentiment) काफी कमजोर नजर आ रहा है. SGX Nifty से भी कमजोर संकेत मिल रहे हैं. बता दें, अमेरिका ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक की है. यूएस (US) राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) के आदेश पर एयर स्ट्राइक की गई है. ईरान समर्थित आतंकी संगठन पर यूएस (US) द्वारा कार्रवाई की गई है. सीरिया-इराक के बॉर्डर पर यूएस (US) का एयर स्ट्राइक हुआ है.

इसके साथ, आज सरकारी रेलवे कंपनी RailTel की लिस्टिंग होगी. इश्यू 42 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब किया गया और इसका इश्यू प्राइस 94 रुपए है. उधर आखिरी दिन हेरंब का IPO 83 गुना से ज्यादा भरा था. Non Institutional Investors कोटा 108 गुना से ज्यादा SUBSCRIBE हुआ था.