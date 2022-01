Tesla Unit | Elon Musk: पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने रविवार को उद्योग जगत के दिग्गज एलन मस्क (Elon Musk) को राज्य के औद्योगिक केंद्र लुधियाना (Ludhiana) में टेस्ला (Tesla) की इकाई स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया. राज्य विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में कारोबारियों के लिए बेहतर माहौल को दर्शाते हुए सिद्धू ने ट्वीट किया मैं एलन मस्क को लुधियाना में टेस्ला के संयंत्र को स्थापित करने के लिए आमंत्रित करता हूं.Also Read - Punjab Polls: सीएम चन्नी के बाद BJP ने भी निर्वाचन आयोग से 14 तारीख को पंजाब चुनाव स्थगित करने की मांग की, जानें वजह

I invite @elonmusk, Punjab Model will create Ludhiana as hub for Electric Vehicles & Battery industry with time bound single window clearance for investment that brings new technology to Punjab, create green jobs, walking path of environment preservation & sustainable development https://t.co/kXDMhcdVi6

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) January 16, 2022