Silver Rate Today: क्या अमेरिका से ट्रेड डील के बाद चांदी की कीमत पर क्या असर होगा? जानिए आज क्या है बड़े शहरों में सिल्वर का रेट
Silver Rate : 2 फरवरी को भारत और अमेरिकी के बीच हुई ट्रेड डील की घोषणा के बाद मंगलवार को तेजी लौटती हुई दिखी.
Silver Rate Today, 3 February: 3 फरवरी 2026, मंगलवार को चांदी की कीमतों में उछाल आया है. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा केविन वॉर्श को सेंट्रल बैंक का प्रमुख बनाने के लिए नॉमिनेट करने के बाद सोने-चांदी में तेज बिकवाली देखने को मिली थी और सर्राफा बाजार में गिरावट हुई थी. 2 फरवरी को भारत और अमेरिकी के बीच हुई ट्रेड डील की घोषणा के बाद मंगलवार को तेजी लौटती हुई दिखी. तीन दिन की गिरावट के बाद चांदी की कीमतों में उछाल को भारत-अमेरिका ट्रेड डील से जोड़ कर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि इस घोषणा से सर्राफा बाजार उत्साहित है.
दिल्ली में चांदी की कीमत
आज दिल्ली में चांदी की कीमत 2,999 रुपये प्रति 10 ग्राम, 29,990 रुपये प्रति 100 ग्राम और 2,99,900 रुपये प्रति किलोग्राम है.
मुंबई में आज चांदी की कीमत
आज मुंबई में चांदी की कीमत 2,999 रुपये प्रति 10 ग्राम, 29,990 रुपये प्रति 100 ग्राम और 2,99,900 रुपये प्रति किलोग्राम है.
चेन्नई, कोलाकाता, बेंगलुरू, हैदराबाद, पुणे, बड़ोदरा और अहमदाबाद में भी चांदी की कीमतें दिल्ली और मुंबई की तरह ही समान हैं. कीमतों को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि भारत-अमेरिकी ट्रेड डील, मजबूत अमेरिकी डॉलर और अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के कारण चांदी की कीमतों पर दबाव आया है.
बता दें कि चांदी की कीमतें पिछले कुछ दिनों से लगातार गिर रही थीं. 2 फरवरी को यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 2.60 लाख रुपये प्रति किलोग्राम रह गई थी. 29 जनवरी 2025 को चांदी की कीमतें 4,04,500 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर तक पहुंच गई थीं जो अब तक की सबसे ऊंची कीमत थी.
ट्रेड टील से भारत को फायदा
अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत किए जाने के बाद भारत को वैश्विक निर्यात प्रतिस्पर्धा में अहम बढ़त मिलती दिख रही है. नए टैरिफ ढांचे में भारत कई प्रमुख निर्यातक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम शुल्क वाले देशों की श्रेणी में आ गया है. वर्तमान टैरिफ स्थिति के अनुसार, भारत पर अमेरिकी टैरिफ 18 प्रतिशत रहेगा, जबकि इंडोनेशिया पर 19 प्रतिशत, वियतनाम और बांग्लादेश पर 20 प्रतिशत तथा चीन पर 34 प्रतिशत टैरिफ लागू है. इस तुलना में भारत अब एशियाई निर्यात प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है.
अमेरिका द्वारा रूसी तेल से जुड़ा 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ पूरी तरह हटा लिया जाएगा. डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई फोन बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया. वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ सीधे तौर पर भारत की रूसी तेल खरीद से जुड़ा था, जिसे अब नई दिल्ली की प्रतिबद्धता के बाद हटा दिया गया है.
