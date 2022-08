प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूपीआई (Unified Payments Interface) के जरिये जुलाई महीने में रिकॉर्ड छह अरब लेन-देन को उल्लेखनीय उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि यह नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा अर्थव्यवस्था को ‘स्वच्छ’ बनाने के लोगों के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है.Also Read - भारत और मालदीव के बीच 6 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर, राष्ट्रपति सोलिह बोले- हम नई दिल्ली के सच्चे मित्र

मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ट्वीट के जवाब में यह बात कही. सीतारमण ने मीडिया रिपोर्ट 'टैग' करते हुए ट्विटर पर लिखा है, ''यूपीआई के जरिये जुलाई में रिकॉर्ड छह अरब लेन-देन हुए. यह 2016 से अबतक सर्वाधिक आंकड़ा है.''

वित्त मंत्री के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री ने लिखा है, ''यह उल्लेखनीय उपलब्धि है. यह नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा अर्थव्यवस्था को 'स्वच्छ' बनाने के लोगों के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है.''

This is an outstanding accomplishment. It indicates the collective resolve of the people of India to embrace new technologies and make the economy cleaner. Digital payments were particularly helpful during the COVID-19 pandemic. https://t.co/roR2h89LHv

