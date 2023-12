Hindi Business Hindi

Six New Ipos To Open For Subscription And Ten Stocks To Be Listed In Share Market

साल 2023 के अंतिम हफ्ते में सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे 6 नए IPO, 10 स्टॉक्स की होगी लिस्टिंग

साल 2023 का अंतिम सप्ताह काफी व्यस्त रहने वाला है. साल के अंतिम सप्ताह में 6 नए आईपीओ आ रहे हैं और स्टॉक एक्सचेंजों पर 10 शेयरों की लिस्टिंग होने वाली है.

IPOs In The Last Week of 2023: साल 2023 का अंतिम हफ्ता प्राइमरी मार्केट के लिए काफी व्यस्त होने जा रहा है. इस हफ्ते कई ने IPO आने जा रहे हैं और कई नई लिस्टिंग भी होने वाली है. साल 2023 IPO एक्टिविटी के सिंबल के तौर पर उभरा है. इस साल दलाल स्ट्रीट में बड़ी संख्या में कई कंपनियों के IPO आए हैं.

खासकरके, SME के प्रति इन्वेस्टर्स का रुझान साल भर बना रहा. इनमें से कई SME, जो इस साल सार्वजनिक हुए हैं, इनमें रीटेल और नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली.

बिड प्रॉसेस के दौरान इन्वेस्टर्स का मजबूत उत्साह प्रभावशाली सब्सक्रिप्शन में बदल गया. जिसका नतीजा यह हुआ कि इन एसएमई शेयरों ने अपने इश्यू प्राइस से काफी अंतर से पर्याप्त प्रीमियम के साथ मार्केट में शुरुआत की.

इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, 2023 के आखिरी हफ्ते में 6 एसएमई कंपनियां पैसा बटोरने के लिए IPO लेकर आई है, जबकि 10 कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंजों पर अपनी शुरुआत करने वाले हैं.

AIK पाइप्स और पॉलिमर

AIK पाइप्स और पॉलिमर की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) 26 दिसंबर (मंगलवार) को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगी और गुरुवार (28 दिसंबर) तक खुली रहेगी. कंपनी का लक्ष्य नए इक्विटी शेयर जारी करके 15 करोड़ जुटाने का है. ऑफर के लिए प्राइस बैंड 89 रुपये प्रति इक्विटी शेयर और प्रत्येक शेयर का अंकित प्राइस 10 रुपये निर्धारित किया गया है.

आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर

आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर IPO बुधवार (27 दिसंबर) को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और यह शुक्रवार (29 दिसंबर) तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा. कंपनी का लक्ष्य 27.49 करोड़ जुटाने का है. यह इश्यू पूरी तरह से 49.98 लाख शेयरों का ताजा इश्यू है.

IPO का प्राइस बैंड 52-55 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है.

HRH नेक्स्ट सर्विसेज

HRH नेक्स्ट सर्विसेज का IPO बुधवार (27 दिसंबर) को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा, और यह शुक्रवार (29 दिसंबर) तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा. ऑफर के लिए प्राइस बैंड 10 के अंकित प्राइस के साथ 36 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है. कंपनी का लक्ष्य नए इक्विटी शेयर जारी करके 9.57 करोड़ जुटाने का है.

मनोज सिरेमिक

मनोज सिरेमिक का IPO 27 दिसंबर (बुधवार) को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और शुक्रवार (29 दिसंबर) तक खुला रहेगा. कंपनी का लक्ष्य नए इक्विटी शेयर जारी करके 14.47 करोड़ जुटाने का है. ऑफर के लिए प्राइस बैंड 62 रुपये प्रति इक्विटी शेयर और प्रत्येक शेयर का अंकित प्राइस 10 रुपये निर्धारित किया गया है.

श्री बालाजी वाल्व घटक

श्री बालाजी वाल्व कंपोनेंट्स का IPO 27 दिसंबर (बुधवार) को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और शुक्रवार (29 दिसंबर) तक खुला रहेगा. कंपनी का लक्ष्य नए इक्विटी शेयर जारी करके 21.60 करोड़ जुटाने का है. ऑफर के लिए प्राइस बैंड 95-100 प्रति इक्विटी शेयर और प्रत्येक का अंकित प्राइस ₹10 निर्धारित किया गया है.

KC एनर्जी एंड इंफ्रा

KC एनर्जी एंड इंफ्रा का IPO 28 दिसंबर (गुरुवार) को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और मंगलवार (2 जनवरी) तक खुला रहेगा. कंपनी का लक्ष्य नए इक्विटी शेयर जारी करके 15.93 करोड़ जुटाने का है. ऑफर के लिए प्राइस बैंड 51-54 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है, जिसमें प्रत्येक का अंकित प्राइस 10 रुपये है.

इस हफ्ते नई लिस्टिंग

इस सप्ताह स्टॉक एक्सचेंज 10 कंपनियों की शानदार शुरुआत के लिए तैयार हैं. जानकारों का अनुमान है कि इनमें से कुछ कंपनियों को सब्सक्रिप्शन के दौरान मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक मजबूत शुरुआत हो सकती है.

