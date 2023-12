छोटी बचत योजनाओं पर अब ज्यादा मुनाफा; सरकार ने नई दरों का किया ऐलान; जानें सुकन्या और PPF पर क्या है अपडेट

Small Savings Schemes Interest Rates: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को छोटी बचत योजनाओं पर बड़ी खुशखबरी दी है. सरकार ने कुछ छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है. इसमें सबसे लोकप्रिय सुकन्या समृधि योजना (Sukanya Samriddhi scheme) भी शामिल है. सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाले ब्याज दरों में 02. फीसदी की बढ़ोतरी की है.

Govt hikes rates on Sukanya Samriddhi scheme, 3-year term deposits by up to 20 bps; retains rates on other small savings schemes

— Press Trust of India (@PTI_News) December 29, 2023