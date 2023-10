Hindi Business Hindi

Special Offers On Air India Flight Europe Ticket Price Under 25000

सस्ती फ्लाइट टिकट में विदेश घूमने का शानदार ऑफर, Air India पूरा करेगा आपका सपना

Air India Cheap Tickets: अगर आप भारत के बाहर कहीं बाहार घूमने के बारे में सोच रहें हैं तो एयर इंडिया ने बड़ा ऑफर पेश किया है जिसमें आपको सोच से भी कम दाम पर आपको फ्लाइट टिकट मिल रहे हैं.

Air India Sale: एक बार फिर टाटा ग्रुप के मालिकाना हक वाली एयर इंडिया ने धमाकेदार ऑफर लॉन्च किया हुआ है जिसमें भारत से बाहार देशों की यात्रा के लिए आप सस्ते एयर टिकिट्स का फायदा उठा सकते हैं. एयर इंडिया ने इस लिमिटेड पीरियड सेल का एलान किया है जिसके तहत आप यूवाइटेड किंगडम (UK) समेत यूरोप के चुनिंदा शहरों में घुम सकते एयर इंडिया ने चुनिंदा शहरों के लिए भारत से बुक होने वाले स्पेशल ऑफर्स का ऐलान किया है.

Air India Sale Offers:

एयर इंडिया ने कोपनहेगेन (डेनमार्क) , लंदन हीथ्रो (UK), मिलान (इटली), पेरिस (फ्रांस) और विएना (ऑस्ट्रिया) के लिए नॉनस्टाप फ्लाइट का ऐलान किया है. इन जगहों पर भारत से राउंड ट्रिप करने के लिए 40,000 रुपये और वन-वे के लिए 25,000 रुपये की शुरुआती कीमत रखी गई है.

Air India Sale Date:

एयर इंडिया की सेल के तेहत बुंकिग की शुरुआत 14 अक्टूबर को होगी. इस सेल में बुक की गई टिकट से 15 दिसंबर तक ट्रैवल किया जा सकता है. इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आप किसी भी प्लेटफार्म पर जाकर टिकट को बुक कर सकते हैं. आप एयर इंडिया की वेबसाइट , iOS और Anderoid Mobile Apps पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं. इस सेल में उपलब्ध सीट लिमिटेड है इसलिए First Come First Served के बेसिस पर यूजर्स टिकट बुक कर सकेंगे.

