SpiceJet News: स्पाइस जेट (Spice Jet) ने आज टिकट बुक करने के लिए बेफिक्र सेल लॉन्च किया है. इस सेल वन-वे टिकट की बुकिंग हो रही है. इसमें आप ऑल इनक्लूसिव 899 रुपए में टिकट बुक कर सकते हैं. पांच दिनों की यह सेल 13 जनवरी से शुरू हुई है और 17 जनवरी आधी रात तक जारी रहेगी. इस दौरान बुक कराए गए टिकट से 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2021 तक ट्रैवेल किया जा सकता है.

जानिए- किस रूट का बुक हो रहा है टिकट

899 रुपए का टिकट जम्मू-श्रीनगर, श्रीनगर-जम्मू, बेंगलुरु-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, हैदराबाद-बेलागावी, बेलागावी-हैदराबाद, अहमदाबाद-जैसलमेर और जैसलमेर-अहमदाबाद सहित कुछ दूसरे रूट्स पर भी है. स्पाइस जेट ने इसे बेफिक्र सेल का नाम दिया है. कंपनी ने इस सेल के तहत कुछ और बेनिफिट्स देने की भी घोषणा की है. बुक बेफिक्र सेल (Book Befikar Sale) के तहत स्पाइसजेट यात्रा से 21 दिन पहले तक टिकटों की एक बार निःशुल्क रिशिड्यूलिंग और कैंसिलेशन (Modified/Cancelled) की सुविधा दे रही है.

Book Befikar Sale! Book domestic tickets starting at just ₹899 all in. Also enjoy the freedom to change or cancel tickets with zero fee. What’s more; get a FREE flight voucher equivalent to the base fare of your ticket. Travel period: 1 Apr- 30 Sep. Sale closes 17 Jan.T&C Apply. pic.twitter.com/QtJP3MZD6t

— SpiceJet (@flyspicejet) January 12, 2021