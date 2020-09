SBI Loan offer, Full Details: कोविड -19 महामारी से उपजे आर्थिक संकट ने भारत में बड़े पैमाने पर डिमांड क्राइसिस को जन्म दिया है. आगामी त्योहारी सीजन के दौरान डिमांड (मांग) को पुनर्जीवित करने के लिए, कई वित्तीय संगठन ऋण (Loan) पर कई तरह के बेनिफिट दे रहे हैं. खासतौर से भारत की सबसे बड़ी बैंक भारतीय स्टेट बैंक भी अपने ग्राहकों को लोन पर भारी लाभ दे रही है. Also Read - बेहद कम दाम में खरीदें घर और प्लॉट, भारतीय स्टेट बैंक दे रही है खास मौका; जानिए कैसे

देश के सबसे बड़े सार्वजनिक ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने योनो एप्लिकेशन प्लेटफॉर्म (Yono application platfor) के माध्यम से ऑटो, गोल्ड और पर्सनल लोन के लिए आवेदन करने वाले सभी ग्राहकों के लिए प्रोसेसिंग फीस में 100 प्रतिशत की छूट की घोषणा की है.

एसबीआई द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बैंक ने कहा कि पहले से अप्रूव प्रोजेक्ट्स (approved projects) में होमबॉयर्स के लिए होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस की पूरी छूट होगी. बैंक चुनिंदा ग्राहकों के लिए 10 बीपीएस तक की ब्याज दरों में रियायतें भी दे रहा है. हालांकि यह ग्राहकों के क्रेडिट स्कोर पर आधारित होगा. दरअसल बैंक क्रेडिट स्कोर व लोन अमाउंट के आधार पर ग्राहकों को ब्याज दर में 0.10 फीसद की स्पेशल छूट भी प्रदान कर रहा है.

अपना घर खरीदने के लिए होम लोन (SBI Home Loan Offer) पर एसबीआई स्पेशल फेस्टिव ऑफर की पेशकश कर रहा है. इस ऑफर में घर खरीदारों के लिए होम लोन पर प्रोसेसिंग फिस में 100 फीसद की छूट प्रदान की जा रही है. साथ ही इसके अलावा अगर घर खरीदार योनो एप के जरिए होम लोन के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें ब्याज दर में 0.05 फीसद की छूट भी मिलेगी.

गोल्ड लोन के लिए आवेदन करने वाले ग्राहकों को ब्याज दरों पर 36 महीने के लिए 7.5 प्रतिशत के साथ फ्लेक्सिबल पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा. इसमें 7.5 फीसद की न्यूनतम ब्याज दर पर 36 महीने तक का लचीला पुनर्भुगतान विकल्प पा सकते हैं. बैंक की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस बीच पर्सनल लोन के लिए लोन की दर 9.6 प्रतिशत से कम होगी.

आप कैसे आवेदन कर सकते हैं? (How can you apply)

बैंक द्वारा शेयर की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक एसबीआई के योनो एप के माध्यम से अब ग्राहक कुछ क्लिक्स में ही पेपरलेस प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन पा सकते हैं. रिलीज में यह भी कहा गया कि मौजूदा एसबीआई ग्राहक योनो प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्री-अप्रूव्ड पेपरलेस पर्सनल लोन का लाभ उठा सकते हैं.