State Bank of India: क्या आपका खाता भारतीय स्टेट बैंक में है. अगर आपका जवाब हां है तो यह खबर आपके ही लिए है. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक (Government Bank Account) में क्या आपका खाता ब्लॉक हो गया. दरअसल स्टेट बैंक ऑफ के नाम पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल पोस्ट में खाता ब्लॉक करने की बात कही जा रही है. इस बाबत PIB Fact Check ट्वीट कर जानकारी साझा की है.

पीआईबी ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि आपका एसबीआई अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है. आपके पास भी इस तरह का कोई मैसेज आया है तो उसके चक्कर में न पड़ें. पीआईबी ने इस पोस्ट को फर्जी बताया है तथा इस झांसे में न आने की सलाह दी है.

A message in circulation claiming that your @TheOfficialSBI account has been blocked is #FAKE #PIBFactCheck

▶️ Do not respond to emails/SMS asking to share your personal or banking details.

▶️ If you receive any such message, report immediately at report.phishing@sbi.co.in pic.twitter.com/Y8sVlk95wH

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 18, 2022