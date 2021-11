Stock Market LIVE Update: शेयर मार्केट में आज जोरदार गिरावट आते हुए देखी जा रही है. बाजार (Share Market) में गिरावट ऊपरी स्तरों से बिकवाली आने और वैश्विक बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों की वजह से देखी जा रही है. फिलहाल बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) में 820 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है और यह 57,973 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आया है. वहीं, निफ्टी 50 में 200 अंकों से अधिक की गिरावट आई है. यह 17, 300 के आसपास मंडरा रहा है. बैंक निफ्टी (Bank Nifty) 1.7% नीचे कारोबार करता हुआ देख गया है, जबकि व्यापक बाजारों में गिरावट आई थी. भारत VIX 8% ऊपर था. केवल डॉ रेड्डीज सेंसेक्स के घटकों के बीच लाभ के साथ ऊपर था, जबकि अन्य 29 स्टॉक लाल रंग में नीचे थे. मारुति सुजुकी इंडिया 2.3% नीचे था, इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी हैं.Also Read - BSE Sensex News Update: सेंसेक्स 450 अंक से अधिक चढ़ा, निफ्टी 17,500 के ऊपर बंद; रिलायंस ने किया रैली का नेतृत्व

सेंसेक्स पैक पर, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी इंडिया, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और आईसीआईसीआई बैंक में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सबसे ज्यादा गिरावट देखी जा रही है. बीएसई सेंसेक्स में गिरावट बढ़ती जा रही है. सुबह 10 बजे बीएसई सेंसेक्स 1010 अंकों की गिरावट के साथ 57,784.70 के स्तर पर कारोबार करता हुआ देखा गया है. भारतीय शेयरों में शुक्रवार को 1% से अधिक की गिरावट आई, पूरे क्षेत्रों में नुकसान के साथ, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में एक नए और संभवतः वैक्सीन-प्रतिरोधी कोरोनावायरस संस्करण का पता चलने के बाद निवेशक जोखिम भरी संपत्तियों से भाग गए. वैज्ञानिकों ने बताया कि नया पहचाना गया संस्करण प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से बचने में सक्षम हो सकता है, जिससे COVID-19 के प्रकोप और नए प्रतिबंधों के बारे में चिंता बढ़ सकती है. Also Read - Share Market Update: सप्ताह के पहले दिन ही शेयर बाजार हुआ धड़ाम, सेंसेक्स 1200, निफ्टी 17,400 के नीचे आया

Sensex falls over 820 points, currently trading at 57,973 pic.twitter.com/nyClqyj0Op

