Stock Market Today Share Market Live NSE BSE Sensex: सेंसेक्स- निफ्टी (Sensex and Nifty) आज फिर से नया रिकॉर्ड (New Highs) बनाने में कामयाब हो गए. आज इंट्राडे में निफ्टी का 14, 498.2 का और सेंसेक्स ने 49, 303.8 का नया रिकॉर्ड बनाया. सेंसेक्स 487 अंक चढ़कर 49,269 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 137 अंक चढ़कर 14,485 पर बंद हुआ है. बैंक निफ्टी 85 अंक गिरकर 31999 पर बंद हुआ है. मिडकैप 54 अंक गिरकर 22140 पर बंद हुआ है.

सेंसेक्स (Sensex) के 30 में से 20 शेयरों में खरीदारी रही. निफ्टी के 50 में से 31 शेयरों में खरीदारी (Buying in Share market) दिखी. बैंक निफ्टी के 12 में से 9 शेयरों में बिकवाली रही.

इंट्रा-डे में निफ्टी लगातार 11वें दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा. इंट्रा-डे में निफ्टी ने 14, 498 का नया स्तर छुआ. IT,ऑटो और FMCG शेयरों में अच्छी खरीदारी रही. निफ्टी IT इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा. IT इंडेक्स पिछले 2 सत्रों में करीब 7 फीसदी चढ़ा है. हालांकि निफ्टी बैंक में 4 दिनों की तेजी के बाद गिरावट देखने को मिली. मिडकैप में भी 8 दिनों की तेजी के बाद आज गिरावट रही.

गौरतलब है कि आज शेयर बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी. ऊपरी स्तरों से मुनाफावसूली की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी की कमजोर शुरुआत हुई थी. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार से अच्छे संकेत मिले थे. लेकिन, दोपहर के बाद कारोबार में फिर से खरीदारी लौटते हुए दिखाई दी और शेयर बाजार फिर से गुलजार हो गया.