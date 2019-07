नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों (सीपीएसई) में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 51 प्रतिशत से नीचे लाने पर विचार करेगी. इस पर मामला दर मामला विचार होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण: चुनिंदा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का रणनीतिक विनिवेश एक प्राथमिकता बनी रहेगी. उन्‍होंने कहा कि 2019-20 के लिए 1 लाख 5 हजार करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य है.

वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में 51 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रखने की नीति में संशोधन करने का फैसला किया है. इनमें सरकारी संस्थान भी शामिल हैं.

Finance Minister Nirmala Sitharaman: Strategic disinvestment of select Central Public Sector Enterprises will continue to be a priority; strategic disinvestment of Air India will re-initiate; Rs 1 lakh 5 thousand crore is disinvestment target for 2019-20. #Budget2019 pic.twitter.com/Dtnst7gu4Y

