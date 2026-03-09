सिर्फ 200 रुपये रोज बचाकर बेटी के लिए इकट्ठा करें 40 लाख का फंड, पूरी रकम होगी टैक्स फ्री, समझ लीजिए अपने फायदे की बात

सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50% तक रकम निकाली जा सकती है. इसके अलावा बेटी के 18 साल का होने के बाद लड़की की शादी के समय भी आप पैसा निकाल सकते हैं.

जन्म से 10 साल की उम्र तक ही बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाया जा सकता है.

भारतीय समाज में बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है. परिवार में बेटी का जन्म होते ही मां-बाप उसकी पढ़ाई, शादी और भविष्य की चिंता करने लगते हैं. मोदी सरकार ‘बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ’कैंपेन के जरिए लड़कियों के अस्तित्व की सुरक्षा और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित कर रही है. केंद्र सरकार ऐसी कई योजनाएं चलाती है, जिसके जरिए आप अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं. सुकन्या समृद्धि योजना ऐसी ही एक योजना है.

योजना में 8.2% का मिलता है ब्याज
अगर आप अपनी बेटी के भविष्य, उसकी पढ़ाई और शादी के लिए फंड इकट्ठा करना चाहते हैं, तो भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना आपके बड़े काम आ सकती है. इस योजना में निवेश करके आप 70 से 90 लाख रुपये तक का फंड इकट्ठा कर सकते हैं. फिलहाल 2025 की पहली तिमाही के लिए इस पर 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है.

कौन खोल सकता है अकाउंट?

  • जन्म से 10 साल की उम्र तक ही बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाया जा सकता है.
  • एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों के लिए यह अकाउंट खोला जा सकता है.
  • जुड़वां या 3 लड़कियों के जन्म के मामले में दो से ज्यादा अकाउंट खोलने की सुविधा भी है.

कितना और कब तक कर सकते हैं निवेश?
इस स्कीम में आप हर साल मिनिमम 250 रुपये से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. निवेश की अवधि 15 साल की होती है, लेकिन इसकी मैच्योरिटी 21 साल पर होती है.आप बेटी के 10 साल की उम्र तक यह खाता खोल सकते हैं और उसके 21 साल पूरे होने पर पूरा पैसा निकाल सकते हैं.

कैसे तैयार होगा बड़ा फंड?

  • रोजाना की बचत: 200 रुपये.
  • महीने का निवेश: 6,000 (200 x 30 दिन).
  • निवेश की अवधि: 21 साल.
  • अनुमानित ब्याज दर: 8.2%.
  • 21 साल बाद आपका निवेशित पैसा: 15,12,000 रुपये.
  • आपको मिलने वाला ब्याज करीब: 25,21,942 रुपये.
  • मैच्योरिटी पर कुल रकम: 40,33,942 (लगभग 40.33 लाख रुपये).

कब निकाल सकते हैं पैसा?
बेटी की उम्र 21 साल होने या लड़की की शादी होने के बाद अकाउंट मैच्योर हो जाएगा. तब आपको पूरी रकम ब्याज समेत मिल जाएगी. सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50% तक रकम निकाली जा सकती है. इसके अलावा बेटी के 18 साल का होने के बाद लड़की की शादी के समय भी आप पैसा निकाल सकते हैं.

टैक्स में कितनी मिलेगी छूट?
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है. इसके तहत 1.5 लाख तक के सालाना निवेश पर आप टैक्स छूट पा सकते हैं. ये छूट आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत ही मिलेगा.

