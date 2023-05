सुप्रीम कोर्ट ने सेबी द्वारा की जा रही अडानी समूह के जांच की समय सीमा 3 माह के लिए बढ़ाई, कहा- 14 अगस्त तक सबमिट करें रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को अडानी समूह की जांच पूरी करने के लिए दी गई समय सीमा को 14 अगस्त 2023 तक बढ़ा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बाजार नियामक सेबी को अडानी ग्रुप-हिंडेनबर्ग रिपोर्ट मामले की जांच पर अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया. शीर्ष अदालत ने सोमवार को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में जांच पूरी करने के लिए छह महीने के विस्तार की मांग करने वाली सेबी की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी.

Supreme Court grants an extension of time for three months to the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to conduct a probe into Hindenburg report against Adani group pic.twitter.com/ajLQeAmFKv — ANI (@ANI) May 17, 2023