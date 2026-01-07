Hindi Business Hindi

4 महीने में बदलने वाली है EPF की वेतन सीमा! क्या 11 साल बाद लाखों कर्मचारियों को मिलने वाली है अच्छी खबर

EPF की मौजूदा वेतन सीमा में जल्द बदलाव की संभावना है. करीब 11 साल बाद ₹15,000 की लिमिट बढ़ाई जा सकती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद EPFO पर दबाव बढ़ा है. अगर यह बदलाव अगले 4 महीनों में लागू होता है, तो लाखों कर्मचारियों की PF कटौती और भविष्य की पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह चार महीने के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF की वेतन सीमा बढ़ाने पर फैसला ले. यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता नवीन प्रकाश नौटियाल की याचिका पर दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि मौजूदा वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह होने के कारण लाखों कर्मचारी EPFO की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से बाहर रह गए हैं.

जस्टिस जेके महेश्वरी और एएस चंदूरकर की पीठ ने कहा कि सितंबर 2014 से EPFO की वेतन सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि इस दौरान महंगाई और वेतन दोनों में काफी बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में ₹15,000 की सीमा आज के समय में अप्रासंगिक होती जा रही है. EPFO की वेतन सीमा वह अधिकतम राशि है, जिस तक EPF, कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना यानी EDLI में योगदान अनिवार्य होता है. जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 के बाद ₹15,000 से अधिक वेतन पर नौकरी में शामिल हुए, उनके लिए EPF और EPS में शामिल होना जरूरी नहीं है. वे केवल तभी EPF सदस्य बन सकते हैं, जब उनका नियोक्ता इसकी अनुमति दे, और ऐसे मामलों में उन्हें पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता.

याचिकाकर्ता के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से घोषित न्यूनतम वेतन भी अब EPFO की मौजूदा वेतन सीमा से ज्यादा हो चुका है. इससे EPF जैसी सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य ही कमजोर हो गया है, जिसका मकसद कामगारों को रिटायरमेंट सुरक्षा देना है. याचिका में यह भी कहा गया कि 2015 में संसदीय समिति और तीन साल पहले EPFO बोर्ड ने वेतन सीमा बढ़ाने या इसे पूरी तरह खत्म करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार को औपचारिक अनुरोध भेजने को कहा है. साथ ही सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह इस पर चार महीने के भीतर निर्णय ले. वर्तमान में, वर्ष 2025 तक EPFO की वेतन सीमा ₹15,000 प्रति माह ही है, जबकि कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इसे बढ़ाकर ₹21,000 किया जाए. अगर वेतन सीमा बढ़ाई जाती है, तो इससे करोड़ों कर्मचारियों को EPF और EPS का लाभ मिल सकेगा, उनकी बचत और पेंशन बढ़ेगी और सामाजिक सुरक्षा दायरा मजबूत होगा.