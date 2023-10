Hindi Business Hindi

Taiwan Expo 2023: ताइवान की 90 कंपनियां एक्सपो में शामिल, Devendra Fadnavis ने कही ये बात

मुंबई में Taiwan Expo 2023 शुरू हो गया है. इसमें ताइवान की 90 कंपनियां शामिल हैं. ताइवान एक्सटर्नल ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल (TAITRA) के चेयरमैन James CF Huang भी Taiwan Expo 2023 की शुरुआत के मौके पर मौजूद रहे.

Taiwan Expo 2023: ताइवान एक्सपो 2023 की शुरूआत हो गई. ताइवान एक्सपो 2023 मुंबई गोरेगांव के एक्जीबिशन सेंटर में सात अक्टूबर तक चलेगा. मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट सिटी, चिकित्सा उपकरण, जीवन शैली उत्पाद, कृषि और ईवी जैसे क्षेत्रों से जुड़ी ताइवान की 90 कंपनियां प्रदर्शनी में शामिल हुई हैं. इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने किया. उद्घाटन समारोह के दौरान ताइवान एक्सटर्नल ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल (TAITRA) के चेयरमैन जेम्स सीएफ हुंग (James CF Huang) भी मौजूद रहे. सीएम फडणवीस ने कहा कि ताइवान एक्सपो TAITRA द्वारा आयोजित सबसे बड़े आयोजनों में से एक है.

भारतीय अर्थव्यवस्था का पावरहाउस है महाराष्ट्रः फडणवीस

डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने कहा कि महाराष्ट्र भारतीय अर्थव्यवस्था का पावरहाउस है. उन्होंने कहा- ‘महाराष्ट्र भारत की जीडीपी में 15 प्रतिशत से अधिक और भारत के निर्यात का 21 प्रतिशत योगदान देता है. इसके अलावा महाराष्ट्र भारत के FDI में भी 29 प्रतिशत और औद्योगिक उत्पादन में 20 प्रतिशत का सहयोग करता है.’ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा कि यदि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, तो महाराष्ट्र को एक अहम भूमिका निभानी होगी. इसके लिए हमें विश्वास और साझेदारी का एक पुल बनाने की आवश्यकता है.

Taiwan Expo 2023 में शामिल होने वाली कंपनियां

बेनक्यू कॉर्पोरेशन (Benq Corporation)

कॉम्पैल इलेक्ट्रॉनिक्स (Compal Electronics Inc)

मास्टर ट्रांस्पोर्टेशन बस मैन्यूफैक्चरिंग लिमिटेड (Master Transportation Bus Manufacturing Ltd)

ट्रॉन एनर्जी टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन (Tron Energy Technology Corporation)

टेको इलेक्ट्रिक एंड मशीनरी को. लिमिटेड (TECO Electric And Machinery Co. Ltd)

फोर्मोसा स्मार्ट एनर्जी टेक कॉर्पोरेशन (Formosa Smart Energy Tech Corporation)

डी-लिंक (इंडिया) लिमिटेड

कौन हैं TAITRA के चेयरमैन जेम्स सीएफ हुंग?

चेयरमैन हुंग की सक्रिय रूप से व्यवसाय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाजों और युवा समूहों तक पहुंच है. सरकार में अपने कार्यकाल के दौरान चेयरमैन हुंग ने ताइपे के विदेश मंत्रालय में सेवा दी. इसके अलावा वाशिंगटन डी.सी., मुख्यभूमि मामलों में ताइवान के प्रतिनिधि कार्यालय परिषद और राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता और राष्ट्रपति के उप महासचिव के रूप में भी कार्य किया. हुंग वर्तमान में ताइपे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को. लिमिटेड के चेयरमैन हैं. इससे पहले वो राष्ट्रपति कार्यालय में न्यू साउथबाउंड पॉलिसी ऑफिस के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं.

