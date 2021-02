Take home salary: भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने चार लेबर कोड्स के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है. इन चार लेबर कोड्स को पहले ही राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद अधिसूचित किया जा चुका है. मंत्रालय ने चार कोड के मसौदा नियमों पर परामर्श की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है. इस नए वेज कोड के अगले साल 1 अप्रैल, 2021 से लागू होने की संभावना है. नए वेज कोड (New Wage Code) के लागू होने से आपकी टेक होम सैलरी घट जाएगी. Also Read - Four day work week: कर्मचारियों को मिलेगा 3 दिन का ऑफ, 4 दिन करना होगा काम!

ये नियम अधिसूचित किए जाने के लिए तैयार हैं. राज्य इन चारों कोड्स के नियमों को मजबूत करने के लिये काम करना शुरू कर दिए हैं. संसद ने वेज कोड को 2019 में पारित किया था, जबकि अन्य तीन कोड्स को दोनों सदनों से 2020 में मंजूरी मिली. इन नियमों को बनाने के बाद, अब चारों कोड्स को एक साथ अधिसूचित किए जाने की संभावना है. Also Read - Labour Codes 2021: कर्मचारियों को मिलेगा 3 दिन ऑफ, हफ्ते में करने होंगे 4 दिन काम!

टेक होम सैलरी घटेगी, बढ़ेगा PF का योगदान Also Read - इन सरकारी कर्मचारियों के लिए है खुशखबरी, दिवाली से पहले सरकार देगी बड़ा तोहफा

कर्मचारियों के नौकरी से रिटायर होने के लाभ को बढ़ाने के लिए सरकार ने पिछले साल संसद में कोड ऑन वेज बिल, 2019 (मजदूरी विधेयक पर संहिता) को पास कराया था. इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम जैसे श्रम कानून शामिल किए गए हैं.

नियमों के अनुसार, ग्रेच्युटी और भविष्य निधि का योगदान कर्मचारियों के कुल वेतन का कम से कम 50 फीसदी होना चाहिए. इस नियम का पालन करने के लिए नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के मूल वेतन को 50 फीसदी तक बढ़ाना होगा. इसका मतलब यह होगा कि कर्मचारियों के इन-हैंड वेतन में कटौती हो सकती है.

हालांकि, इस नियम के लागू होने के बाद इतना तो तय है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर पहले की तुलना में ज्यादा लाभ मिलेगा.

नए लेबर कोड में क्या है खास?