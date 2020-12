Tata group to by stake in online grocery business: टाटा समूह ने बुधवार को सूचित किया कि वह ऑनलाइन ग्रासरी स्टोर बिगबास्केट में 80 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगा. अलीबाबा समर्थित ऑनलाइन किराने का सामान बेचने के लिए 1.3 बिलियन डॉलर में वह बिगबास्केट में 80 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने का सौदा तय किया है. अगर यह सौदा सफलतापूर्वक हो जाता है, तो स्थानीय ऑनलाइन ग्रासरी स्टोर का की कीमत 1.6 बिलियन डॉलर हो जाएगी. Also Read - BigBasket data leaked: बिग बास्केट के 2 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक, जानें आपको क्या होगा नुकसान

खबरों के मुताबिक, बिग-बास्कट डॉट कॉम में खरीद करने के लिए साल्ट-टू-सॉफ्टवेयर समूह से बातचीत अंतिम चरण में है. हालांकि, न तो टाटा समूह और न ही बिगबास्केट ने आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि की है. Also Read - कोरोना संकट: Covid-19 से लड़ने के लिए 1500 करोड़ रुपये खर्च करेगा टाटा ग्रुप

विशेष रूप से, भारत के 1 ट्रिलियन डॉलर खुदरा बाजारों में से लगभग आधे में किराने की बिक्री शामिल है और अधिकांश समूह अब यह समझ गए हैं कि इसमें वृद्धि की भारी संभावना है. Also Read - खत्‍म हुई टाटा और वाडिया की जंग, Rs.3000 करोड़ के मानहानि समेत सभी मामले वापस लिए

अन्य समूह की तरह, टाटा समूह बाजार में अपनी ऑनलाइन खुदरा उपस्थिति को मजबूत करने के लिए देख रहा है.

अभी तक फ्लिपकार्ट और अमेज़ॅन भारत के ई-कॉमर्स बाजार का नेतृत्व कर रहे हैं और वे ऑनलाइन किराना बाजार में भी अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं.