कोरोना की दूसरी लहर के बाद से देशभर में ऑक्सीजन की मांग काफी बढ़ गई है. कई शहरों के अस्पतालों में आक्सीजन की भारी कमी महसूस की जा रही है. केंद्र और राज्य सरकारें ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं. जरूरतों को ध्यान में रखते हुए टाटा समूह ने ऑक्सीजन को आसानी और जल्दी से ट्रांसपोर्ट करने के लिए 24 Cryogenic Containers का आयात करने का ऐलान किया है.

Cryogenic containers के जरिए liquid oxygen को ज्यादा मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना आसान हो जाएगा. वहीं ऑक्सीजन के स्टोरेज में भी मदद मिलेगी.

टाटा समूह की ओर से ट्वीट करके कहा गया है कि PM Narendra Modi की ओर से देश के लोगों से की गई अपील काफी प्रशंसनीय है. टाटा समूह के तौर पर हम COVID19 के खिलाफ देख में चल रही इस लड़ाई को और मजबूत करने के लिए हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं. देश भर में हो रही Oxygen crisis को दूर करने के लिए टाटा समूह 24 Cryogenic containers का आयात करेगा.

Given the oxygen crisis, we are putting in all our efforts to support India’s healthcare infrastructure. #ThisIsTata pic.twitter.com/24xqxjZLO9

— Tata Group (@TataCompanies) April 20, 2021