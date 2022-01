Air India | Tata Group: एयर इंडिया (Air India) के गुरुवार को टाटा समूह (Tata Group) को सौंपे जाने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है. टाटा समूह (Tata Group) को सौंपने से राष्ट्रीय वाहक के निजीकरण की दो दशक से अधिक लंबी यात्रा आज समाप्त हो गई. एयर इंडिया के आठ दशकों के बाद टाटा समूह में वापसी के पूर्व एयरलाइन ने कई उतार-चढ़ाव देखे.Also Read - आज टाटा समूह को सौंपी जा सकती है एयर इंडिया, जानें- कब से की जा रही थी AI का निजीकरण करने की कोशिश

निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया आज समाप्त हो गई है. शेयरों को टैलेस प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया गया है, टैलेस प्राइवेट लिमिटेड एयर इंडिया की नई मालिक है. एयर इंडिया अब सरकार के अधीन नहीं रहा.

टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि हम पूरी तरह से ख़ुश हैं कि यह प्रक्रिया पूरी हो गई है और एयर इंडिया वापस से टाटा समूह के अंतर्गत आ रही है. हम सबके साथ मिलकर एयरलाइन को विश्व स्तर पर बनाने के लिए काफी उत्सुक हैं.

We’re totally delighted that this process is complete & happy to have Air India back in the Tata Group. We look forward to walking with everyone to create a world-class airline: Chairman of Tata Sons N Chandrasekharan after taking handover of Air India pic.twitter.com/0vv3EVhRXL

— ANI (@ANI) January 27, 2022