Tatkal Ticket Booking on IRCTC Website latest news: आईआरसीटीसी (IRCTC) की अधिकारिक वेबसाइट से तत्काल टिकट (Tatkal Ticket) लेना काफी कठिन काम होता है. ज्यादातर तत्काल टिकट लेकर यात्रा करने वाले लोगों के सामने कन्फर्म टिकट पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है. ऐसी स्थिति में टिकट पाने के लिए कई बार लोग सीट के लिए दलालों को भी पैसे देने को तैयार रहते हैं. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप बेहद आसानी से खुद ही तत्काल टिकल बुक कर सकेंगे.

भारतीय रेलवे के मुताबिक तत्काल टिकटों की बुकिंग ट्रेन के प्रस्थान करने से एक दिन पहले, दिन के 10:00 बजे से एसी क्लास के लिए और 11:00 बजे से नॉन एसी क्लास के लिए शुरू होती है. IRCTC की वेबसाइट या रेलवे टिकट काउंटर से आप इस समय तत्काल टिकट को खरीद सकते हैं. लेकिन सीटों की संख्या कम और जाने वाले यात्रियों की संख्या ज्यादा होने के कारण अक्सर अधिकतर लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है.

बता दें, आप घर बैठकर आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे मास्टरलिस्ट फीचर को उपलब्ध कराता है. इसकी मदद से आप यात्री और यात्रा का विवरण पहले से ही फॉर्म में भर सकेंगे. इसके बाद आप जब भी टिकट बुक करेंगे तो आपको अलग-अलग डिटेल्स नहीं भरनी होंगी. लिहाजा आपका तत्काल टिकट बस कुछ ही सेकेंड के अंदर कन्फर्म हो जाएगा. बस आपको उस समय सावधानी के साथ अपने सभी काम को पूरा करना है.

मास्टर लिल्ट (Master List) इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका

इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद My Account में जाकर My Profile पर क्लिक करना होगा. यहां आपको Add / Modify Master List का ऑप्शन दिखेगा. यहां जाकर आप पहले से ही यात्रा करने वाले का नाम, जन्मतिथि, लिंग, बर्थ, खाना आदि की डिटेल्स भर सकते हैं. इसे भरकर आप नीचे दिए गए Submit बटन पर क्लिक कर दें. इससे आपके एक पैसेंजर की मास्टर लिस्ट बन जाएगी. टिकट बुक करते समय My Saved Passenger(s) List पर जाकर इसे सीधे जोड़ा जा सकता है.