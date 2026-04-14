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YouTube और Instagram पोस्ट से होने लगी कमाई, अब टैक्स का रूल भी जान लीजिए

अगर आप कमाते हैं. आपकी इनकम सरकार द्वारा निर्धारित की गई टैक्स छूट की सीमा में आती है. उस पर TDS कटता है, तो आपको काटे गए TDS का रिफंड लेने के लिए इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए.

Published date india.com Updated: April 14, 2026 11:42 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
YouTube और Instagram पोस्ट से होने लगी कमाई, अब टैक्स का रूल भी जान लीजिए
तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है.

आज के समय में अपनी प्राइम जॉब या बिजनेस के अलावा सोशल मीडिया भी कमाई का जरिया बन गए हैं. यूट्यूब, इंस्टाग्राम, X (पहले ट्विटर) और फेसबुक जैसे अलग-अलग सोशल मीडिया साइट्स के जरिए लोग ब्लॉग, कंटेंट क्रिएशन और पोस्ट के जरिए हजारों-लाखों रुपये कमा रहे हैं. अगर आपका भी सोशल मीडिया अकाउंट है और ये मॉनिटाइज हो चुका है, तो आपको बिना देरी किए टैक्स रूल्स को समझ लेना चाहिए. ताकि, आगे जाकर कानूनी दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

क्या है नियम?
सोशल मीडिया साइट्स जैसे X, Instagram और Youtube से होने वाली कमाई पर भी इनकम का प्रावधान है. अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से अपने पेशे के रूप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कटेंट क्रिएशन कर रहा है. सोशल मीडिया से कमाई ही उसकी इनका का प्राइमरी सोर्स है, तो इसे बिजनेस या प्रोफेशन के तौर पर क्लासीफाई किया जाता है. इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, ऐसी इनकम के लिए टैक्स डिडक्शन के नियम हैं.

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अगर ये कमाई इनकम का प्राइमरी सोर्स न हो तो?
अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया से कमाई तो कर रहा है, लेकिन ये उसकी इनकम का प्राइमरी सोर्स नहीं है, तो इसे Other Source of Income के रूप में क्लासीफाई किया जाता है. लेकिन, इस पर भी टैक्स लगाया जाता है.

सोशल मीडिया से कमाई करने वालों के लिए नया कोड
अब तक सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर या फिर शेयर बाजार के कारोबारी अपना रिटर्न फाइल करने के लिए अन्य कैटगरी का इस्तेमाल करते थे. इससे पहचान करने में मुश्किल होती थी कि वे आखिर किस पेशे से जुड़ा हुए हैं. इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए एक नया कोड ‘16021’ शुरू किया है. यह कोड सोशल मीडिया से कमाने वालों के लिए है. ब्रांड प्रमोशन, प्रोडक्ट्स बेचने, डिजिटल कंटेंट और पोस्ट और व्लॉग से कमाई करने वालों को इस कोड के जरिए ITR भरना होगा.

भरना होगा कौन सा फॉर्म?
अब सोशल मीडिया, यूट्यूब, एफएंडओ ट्रेडिंग, कमीशन एजेंसी, सट्टा या स्टॉक ट्रेडिंग से कमाई पर फॉर्म ITR-3 या ITR-4 में इनकम की पूरी डिटेल देनी होगी. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44ADA के मुताबिक, एस्टिमेटेड इनकम पर टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए ITR-4 फॉर्म भरना होगा.

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टैक्स डिडक्शन कैसे होता है?
बिजनेस इनकम और दूसरे सोर्स से हुई कमाई पर टैक्स डिडक्शन के नियम अलग-अलग हैं. सिर्फ स्पेसिफिक इनकम को जनरेट करने के लिए डायरेक्ट किए गए खर्च डिडक्शन के योग्य हैं. जैसे आप सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल वेरिफाई कराने के लिए (ब्लू टिक) के लिए पेमेंट करते हैं या अपने X (पहले ट्विटर) अकाउंट पर एक्टिव फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने के लिए पेमेंट करते हैं.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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