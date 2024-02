TCS सीईओ बोले Work from Home से, कर्मचारियों और कंपनी दोनों को नुकसान

Work From Home: मंगलवार को नैसकॉम के एक समारोह में टीसीएस सीईओ कृतिवासन बोले वे घर से काम करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं. वर्क फ्रॉम होम से कर्मचारियों और कंपनी दोनों को ही नुकसान होता है. इसके बाद सीईओ बोले उन्हें लगता है कि कर्मचारी ऑफिस आकर काम करें और अपने सीनियर्स से सीखें. इससे कर्मचारी और कंपनी दोंनो का फायदा होता है. वर्क फ्रॉम ऑफिस में अगर काम किया जाए तो टीम वर्क और भी मजबूत रहता है.

टीसीएस सीईओ आगे बोलते है कि जो लोग पिछले कुछ सालों में कंपनी से जुड़े हैं वे वर्क फ्रॉम होम के कारण अब तक ऑफिस नहीं आ पाए हैं. इससे कर्मचारियों और कंपनी दोनों को ही नुकसान हो रहा है. इसीलिए कर्मचारियों को ऑफिस आकर काम करना चाहिए.

TCS CEO and MD, K Krithivasan believes that there is significant value in employees returning to the office as this allows for in-person collaboration and builds camaraderie, reports. https://t.co/JbQKIWAlFM

— Mint (@livemint) February 21, 2024