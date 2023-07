रेल यात्रियों को IRCTC वेबसाइट और App से टिकट की बुकिंग में आ रही हैं दिक्कतें, जानें- IRCTC ने लोगों से क्या किया अनुरोध?

IRCTC की वेबसाइट और App दोनों पर टिकट की ऑनलाइन बुकिंग में पेमेंट करने में टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं. IRCTC की तरफ से इसके लिए अनुरोध किया गया है कि यात्री ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते समय Ask Disha का ऑप्शन चुनें. IRCTC ने इसके लिए यूजर आईडी और पॉसवर्ड का सही तरह के प्रयोग करने के लिए कहा है.

There is a technical issue affecting payments in web and app. Passengers are requested to use Ask disha option to book tickets. Passengers can also use e wallet for booking tickets. Kindly use the user id and password option for booking. — IRCTC (@IRCTCofficial) July 25, 2023