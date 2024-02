प्रभु श्रीराम को समर्पित बजट यूपी के समग्र और संतुलित विकास का आर्थिक दस्तावेज है : योगी आदित्यनाथ

UP Budget 2024 Latest Update: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को FY2024-25 के लिये विधानसभा में पेश बजट को प्रभु श्रीराम को समर्पित करते हुए कहा कि प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट राज्य के समग्र और संतुलित विकास का एक आर्थिक दस्तावेज है.

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा आज विधानसभा में बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी सरकार का यह आठवां बजट है और हर साल बजट किसी न किसी थीम पर आधारित होता है. इस बार यह बजट प्रभु श्रीराम को समर्पित है.

उन्होंने कहा कि आज का बजट प्रभु श्रीराम को समर्पित करते हुए लोकमंगल की भावनाओं के नाम किया गया है. बजट की शुरुआत में, उसके मध्य में और अंत में प्रभु श्री राम हैं तथा बजट के संकल्प के एक-एक शब्द में श्री राम हैं क्योंकि श्रीराम लोकमंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोकमंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का एक आर्थिक दस्तावेज है.

“This budget is also ‘Pink budget’- with a focus on ‘Matri Shakti’ and women-related schemes in the state,” says Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath on the presentation of state Budget https://t.co/akvOtmVK1M

