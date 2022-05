Wheat Procurement: सरकार ने गेहूं खरीद सीजन को 31 मई, 2022 तक बढ़ा दिया है. ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी गेहूं किसान को असुविधा न हो. सरकार द्वारा बढ़ती कीमतों और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के कारण गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद यह घोषणा की गई है.Also Read - केंद्र सरकार का निर्देश-देसी कोयले से नहीं चल रहा काम, विदेशी मंगा लो, बढ़ सकती है बिजली की कीमत, जानिए

उपभोक्ता मामलों, खाद्य और वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति और बाजार मूल्य भी केंद्रीय पूल के तहत मौजूदा रबी विपणन सीजन 2022-23 के दौरान गेहूं की अनुमानित खरीद को प्रभावित कर सकते हैं.” Also Read - 1 मई तक गेहूं खरीद 44% घटकर 162 लाख टन पर, पिछले साल 288 लाख टन रही गेहूं की खरीद

बयान में कहा गया है, “गेहूं के निर्यात को भी भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया गया है.” Also Read - पीयूष गोयल ने कहा- मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के तौर पर मंजूरी दी, दोनों देश हैं प्रमुख उत्पादक और निर्यातक

इस प्रकार, किसानों के हित में और राज्य सरकारों के अनुरोध के अनुसार, मंत्रालय ने कहा, “यह निर्णय लिया गया है कि सभी संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश और एफसीआई केंद्रीय पूल के तहत विनिर्देशों के अनुसार एमएसपी पर गेहूं की खरीद जारी रख सकते हैं और किसान अपना गेहूं राज्य/एफसीआई को बेच सकते हैं.”

इसमें कहा गया है, “राज्यों में गेहूं की खरीद 31 मई, 2022 तक या पहले की स्वीकृत तिथि तक, जो भी बाद में हो, तक जारी रहेगी.”

भारत में, गेहूं की खरीद जारी है, और वर्तमान आरएमएस 2022-23 में, खरीद पिछले वर्ष की इसी अवधि में 367 एलएमटी की तुलना में 14 मई, 2022 तक 180 एलएमटी थी.

मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा, “यह सुनिश्चित करने के लिए कि गेहूं के किसान को असुविधा न हो, मोदी सरकार ने गेहूं खरीद सीजन 31 मई 2022 तक बढ़ा दिया है. हम कृषि समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.”

To ensure that no wheat farmer faces inconvenience, Modi Sarkar extends wheat procurement season till 31 May 2022. We are committed to ensuring farm prosperity. pic.twitter.com/FfUE2bwuWO

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) May 15, 2022