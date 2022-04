राजस्थान के भीलवाड़ा के एक अंग्रेजी शिक्षक दुर्गा शंकर मीणा की नौकरी कोविड -19 महामारी के दौरान छूट गई. अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उन्होंने Zomato के डिलीवरी एजेंट के रूप में नौकरी शुरू कर की. लेकिन, उन्हें इसके बारे में कम जानकारी थी कि उनका एक डिलीवरी ऑर्डर उन्हें ट्विटर पर इतना लोकप्रिय बना देगा, और नेटिज़न्स इंटरनेट को इतना अधिक धन्यवाद नहीं दे सकते.Also Read - सबसे बड़ी हिस्सेदारी के बावजूद ट्विटर के बोर्ड में नहीं शामिल होंगे मस्क, पराग ने ट्वीट करके साझा की जानकारी

इस घटना की शुरुआत तब हुई, जब मीना 18 वर्षीय ग्राहक आदित्य शर्मा को कोल्ड ड्रिंक पहुंचाने गए थे, वो भी साइकिल से डिलीवरी लेकर पहुंचे थे. जब वे डिलीवरी देने पहुंचे तो तापमान 42 डिग्री से अधिक था. मीना से बात करने के बाद आदित्य शर्मा को यह पता चला कि वे बीकॉम हैं और हाल ही में उनकी शिक्षक नौकरी छूट गई है. Also Read - Twitter में देखने को मिल सकते हैं कई बड़े बदलाव, सबसे बड़े शेयरधारक Elon Musk का ये है प्लान

अपने ट्विटर हैंडल पर शर्मा ने कहा: “आज, मेरा ऑर्डर समय पर मेरे पास पहुंचा और मुझे आश्चर्य हुआ कि इस बार डिलीवरी ब्वॉय साइकिल से आया था. आज राजस्थान की भीषण गर्मी में मेरे शहर का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास है. डिलीवरी ब्वॉय ने समय पर मेरा ऑर्डर डिलीवर किया.” Also Read - एलन मस्क ने जस्टिन बीबर, बराक ओबामा और पीएम मोदी का नाम लिखकर कहा- क्या Twitter मर रहा है

Today my order got delivered to me on time and to my surprise, this time the delivery boy was on a bicycle. today my city temperature is around 42 °C in this scorching heat of Rajasthan he delivered my order on time

I asked for some information about him so 1/ pic.twitter.com/wZjHdIzI8z

— Aditya Sharma (@Adityaaa_Sharma) April 11, 2022