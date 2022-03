IT DEPARTMENT: जिनके मामले जांच के दायरे में हैं. आयकर विभाग उन करदाताओं को रिमाइंडर भेज रहा है, इसका अनुपालन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है. आईटी विभाग ने अनुरोध किया है कि जो लोग जांच के मामलों में आते हैं, उन्हें आईटीडी द्वारा सूचना/विवरण के लिए जारी नोटिस का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए.Also Read - ITR ALERT: आयकर विभाग का आया बड़ा अपडेट, टैक्सपेयर्स इस ITR अलर्ट पर दें ध्यान

सीबीडीटी ने हाल के एक ट्वीट में कहा है कि नोटिस का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर सर्वश्रेष्ठ निर्णय मूल्यांकन हो सकता है. Also Read - Income Tax Refund: आयकर विभाग ने 7 फरवरी तक जारी किया 1.67 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड

Gentle reminder to taxpayers whose cases are under scrutiny,to be completed by 31.03.2022!

Pl ensure timely compliance with notices issued by ITD calling for information/details. Failure to comply with the notice may result in Best Judgment assessment based on material on record.

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 9, 2022