The Little Hair of Rubber on New Tires: नए टायरों पर रबर के छोटे-छोटे बाल क्यों चिपके रहते हैं, यहां समझें क्या है उसके पीछे की वजह?

The Little Hairs of Rubber Sticking Out on New Tires: क्या आपने कभी बिल्कुल नए टायर खरीदे हैं या उनको ध्यान से देखा है. अगर हां, तो आपने यह जरूर देखा होगा कि टायर के ऊपरी हिस्से पर छोटे-छोटे बाल या रबर की बारीक लटें उभरी रहती हैं. ये छोटे-छोटे बाल नहीं होते हैं, बल्कि ये ‘मोल्ड रिलीज एजेंट’ होते हैं, जो मैन्यूफैक्चरिंग प्रॉसेस में किसी खास मकसद को पूरा करते हैं.

आइए, यहां पर समझते हैं कि छोटे-छोटे बालों के टायर के ऊपरी हिस्से पर चिपके रहने के पीछे का लॉजिक क्या है और ये पुराने टायरों पर क्यों नहीं दिखाई देते हैं?

मैन्यूफैक्चरिंग प्रॉसेस

नए टायरों पर रबर के बालों के चिपके होने के पीछे के कारण को समझने के लिए, पहले यह जानना जरूरी है कि टायरों की मैन्यूफैक्चरिंग कैसे होती है? टायरों के प्रोडक्शन में दो हिस्सों से बने सांचे का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें मनचाहा टायर साइज देने के लिए एक साथ सही तरीके से फिट किया जाता है. रबर कंपाउंड्स को सांचे में डालने से पहले, ट्रीटमेंट प्रॉसेस के दौरान टायर को सांचे की सरफेस पर चिपकने से रोकने के लिए एक रिलीज एजेंट लगाया जाता है.

मोल्ड रिलीज एजेंटों का रोल

मोल्ड रिलीज एजेंट लुब्रिकैंट्स या कोटिंग होते हैं जो टायर मोल्ड के अंदर लगाए जाते हैं. ताकि ट्रीटमेंट की प्रॉसेस पूरी होने के बाद टायर को मोल्ड से अलग करने की सुविधा मिल सके. ये एजेंट मोल्ड से निकालने के दौरान टायर को फटने या डैमेज होने से बचाने में मदद करते हैं. इसके अलावा, वे यह सुनिश्चित करते हैं कि टायर मनचाहा आकार और सरफेस फिनिशिंग को बनाए रखे.

मोल्ड रिलीज एजेंट: मैन्यूफैक्चरिंग प्रॉसेस का बाई-प्रोडक्ट

मोल्ड रिलीज़ एजेंटों के उपयोग के बावजूद, मैन्यूफैक्चरिंग प्रॉसेस के दौरान इन एजेंटों की थोड़ी मात्रा टायर की सरफेस में समा सकती है. जब टायर को सांचे से निकाला जाता है, तो कुछ रिलीज एजेंट सरफेस पर चिपके रह सकते हैं, जिससे छोटे बाल या उभार बन जाते हैं.

सुरक्षा चिंताएं

नए टायरों पर इन रबर वाले बालों का दिखना कभी-कभी गाड़ी मालिकों के बीच चिंता पैदा कर सकता है. हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि टायरों पर बाल होना बहुत सामान्य सी बात है. इससे कोई सेक्योरिटी का रिस्क नहीं होता है या टायर के परफॉरमेंस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. ये बाल आमतौर पर बहुत महीन होते हैं और टायर की पकड़ या संभालने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं.

रबर के बाल हटाना

टायरों के ऊपरी हिस्से पर रबर के बाल टायर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. यदि चाहें तो उन्हें हटाया जा सकता है. पक्की सड़कों पर गाड़ी चलाने और सामान्य टूट-फूट के कारण बाल खुद ही रगड़ खाने पर खत्म हो जाते हैं. लेकिन, अगर ये बाल आपको नहीं पसंद आ रहे हैं और उन्हें हटाना चाहते हैं तो आप टायर की सरफेस को मुलायम कपड़े या हल्के रेशे वाले पैड से धीरे से रगड़ सकते हैं. हालांकि, सावधान रहें कि किसी भी तेज वस्तु या रगड़ पैदा करने वाली सामग्री का उपयोग न करें जो टायर को नुकसान पहुंचा सकती है.

गौरतलब है कि नए टायरों पर चिपके रबर के छोटे-छोटे बाल टायर मैन्यूफैक्चरिंग प्रॉसेस के बाई-प्रोडक्ट होते हैं, जिन्हें मोल्ड रिलीज़ एजेंट कहा जाता है. इनका उपयोग टायर को मोल्ड से चिपकने से रोकने के लिए किया जाता है. हालांकि देखने में ये असामान्य लग सकते हैं, लेकिन ये बाल किसी भी तरह से टायर के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं और रेगुलर इस्तेमाल करने पर खुद से ही समाप्त हो जाते हैं.

