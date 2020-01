नई दिल्ली: कार्मिक मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आदेश के अनुसार संजीव चड्ढा को बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) का प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है. चड्ढा इस समय भारतीय स्टेट बैंक में उप प्रबंध निदेशक हैं और उन्हें तीन साल के लिए नए पद पर नियुक्त किया गया है.

#BankofBaroda heartily welcomes our new MD & CEO Shri Sanjiv Chadha who has assumed charge today. We wish him all the best and look forward to scale new heights under his leadership! @BankofBarodaCEO

— Bank of Baroda (@bankofbaroda) January 20, 2020