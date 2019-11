धर्मशाला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि 2025 तक भारत को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल करने में हर राज्य और जिले की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. मोदी ने धर्मशाला दो दिन चलने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया. इसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में निवेश आकर्षित करना है.

प्रधानमंत्री ने कहा, ”देश के हर राज्य और हर जिले में काफी क्षमता है और सभी मिलकर देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे.”

पीएम ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें लगभग 4.50 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों के घर का सपना था. इस फैसले से लगभग 4.50 लाख घर खरीदारों को फायदा होगा.

#WATCH PM Narendra Modi at Himachal Global Investors’ Summit in Dharamsala: Union Cabinet yesterday took a big decision, keeping in mind the dream of around 4.50 lakh middle class families to own a house. This decision will benefit around 4.50 lakh home buyers. pic.twitter.com/9ZyrIp0w5D

