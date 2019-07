लखनऊ: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री बनने का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, उसी तरह भारत को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का रास्ता भी उत्‍तर प्रदेश से ही होकर जाता है. शाह ने यहां दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 65 हजार करोड़ रुपए की 250 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद कहा, ‘वर्षों से एक उक्ति सुनता आया हूं. सोलह साल की उम्र से सुन रहा हूं कि पीएम बनना है तो उसका रास्ता लखनऊ से होकर जाता है. अटल बिहारी वाजपेयीजी यहीं से प्रधानमंत्री बने और अब नरेन्द्र मोदी भी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बने. ये बात सही थी. अस्सी सीटें हैं, पहले 85 होती थीं. देश के पीएम बनने का रास्ता लखनऊ से होकर जाता था.’

शाह ने कहा, ‘देश को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का रास्ता भी लखनऊ से होकर जाता है. मैं आश्वस्त हूं और उत्तर प्रदेश को एक हजार डॉलर की अर्थव्यवस्था बनकर इसमें उसके योगदान को सुनिश्चित देखता हूं.’

शाह ने योगी की प्रशंसा करते हुए कहा, ‘निष्ठा और परिश्रम करने की क्षमता. इन्हीं दो मानकों के आधार पर उत्तर प्रदेश का भविष्य भाजपा ने योगी आदित्यनाथ के हाथ सौंपा था.’ उन्होंने कहा, ‘प्रदेश की 22 करोड़ जनसंख्या में योगी ने यह आत्मविश्वास जगाने का काम किया कि उत्तर प्रदेश भी देश में सर्वोत्तम प्रदेश बन सकता है.’

Union Home Minister, in Lucknow: At that time the only thought of Narendra Modi&me, as party president, was that someone who is determined & capable of hard work will adapt to all situations. So we handed over UP’s future in hands of Yogi ji. That decision was proven right by him https://t.co/LthEHlcTFo

