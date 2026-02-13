Hindi Business Hindi

इन 12 वजह से कट गया ट्रैफिक चालान तो नहीं देना होगा 1 भी रुपया, बस 14 फरवरी को पहुंचिए लोक अदालत, जान लें पूरा प्रोसेस

दिल्ली में ये साल की पहली लोक अदालत है. द्वारका कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, साकेत कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट में ये लोक अदालतें लगाई जाएंगी. कोर्ट 14 फरवरी 2026 की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही बैठेगी.

अगर आप रेगुलर कार या बाइक या स्कूटी ड्राइव करते हैं, तो कभी न कभी ट्रैफिक के नियमों की अनदेखी करने पर आपका चालान जरूर कटा होगा. कई बार ट्रैफिक पुलिस मामूली सी गलती या बिना कोई गलती के ही चालान काट देते हैं. फिर मजबूरन हमें ये चालान भरना पड़ता है. कुछ मामलों में मामूली गलती के लिए भी बड़ा चालान कट जाता है. अगर आपका भी चालान कटा है, तो आपके पास इसे माफ करवाने का मौका है. आप 14 फरवरी यानी शनिवार को अपने नजदीकी लोक अदालत में जाकर अपना ट्रैफिक चालान माफ करवा सकते हैं. ऐसे 12 मामले हैं, जिनमें अगर आपका चालान कटा है;तो आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा. कोर्ट आपका पूरा चालान सीधे-सीधे माफ कर देगी.

कहां-कहां लगेंगी लोक अदालतें?

टाइमिंग?

ये लोक अदालतें 14 फरवरी 2026 की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही बैठेंगी. इसलिए आपको दिए गए टाइम पर ही पहुंचना है.लेट हुए, तो मौका निकल जाएगा.

किस डेट तक के चालान होंगे माफ?

14 फरवरी को लगने जा रहे लोक अदालतों में सिर्फ वही चालान माफ होंगे, जो 10 अक्टूबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट में फॉरवर्ड किए जा चुके हैं. इसके बाद के ट्रैफिक चालान माफ करवाने के लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 9 फरवरी 2026 से चालू है.

लोक अदालतों में कौन से 12 चालान हो जाएंगे माफ?

अगर बिना सीट बेल्ट पहने कार चलाने पर चालान कटा है, तो ये माफ हो जाएगा. बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने पर कटा चालान लोक अदालत में माफ हो जाएगा. रेड लाइट तोड़ना पर कटा चालान भी माफ हो जाता है. गलती से कटा चालान सीधा माफ कर दिया जाएगा. स्पीड लिमिट तोड़ने पर अगर ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान कर दिया है, तो इसे लोक अदालत में जाकर माफ करवा सकते हैं. PUC सर्टिफिकेट नहीं होने से काटा गया चालान माफ हो जाएगा. नो पार्किंग में गाड़ी पार्क करने पर काटा गया चालान लोक अदालत में तुरंत माफ कर दिया जाता है. ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर चालान काटा गया है, तो आप इसे माफ करवा सकेंगे. व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होने के लिए चालान काटा गया है, तो माफ हो जाएगा. गलत लेन में ड्राइविंग के लिए चालान कट गया तो इसे माफ करवा सकेंगे. ट्रैफिक साइन की अनदेखी करने पर काटे गए चालान माफ हो जाएंगे. इसके अलावा बिना नंबर प्लेट के व्हीकल चलाने के लिए काटे गए चालान लोक अदालतों में माफ हो जाते हैं.

कौन से चालान नहीं होंगे माफ?

रेगुलर कोर्ट से भेजा गया चालान.

नशे में ड्राइविंग करना.

हिट-एंड-रन केस.

लापरवाही से ड्राइविंग के कारण किसी की मौत होना.

नाबालिग का व्हीकल ड्राइविंग करना.

अन-अथॉराइज्ड रेसिंग या स्पीड ट्रायल करना.

व्हीकल का क्राइम के लिए इस्तेमाल करने देने पर कटा चालान.

पेंडिंग कोर्ट केस वाले ट्रैफिक चालान.

दूसरे राज्य में कटे ट्रैफिक चालान पर भी लोक अदालत में सुनवाई नहीं होगी.

लोक अदालत जाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?

अगर आपका ट्रैफिक चालान कट गया है और आप लोक अदालत में जाकर इसे माफ करवाना चाहते हैं, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का RC, इंश्योरेंस के पेपर्स, वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, चालक की आईडी (आधार, पैन या वोटर कार्ड), चालान की कॉपी की जरूरत पड़ेगी. इसके साथ ही आपको अपने साथ कोर्ट का नोटिस या समन भी ले जाना होगा.

चालान माफ करवाने का पूरा प्रोसेस क्या है?

लोक अदालत में अपना चालान माफ या कम करवाने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है. यह प्रक्रिया आप घर बैठे भी कर सकते है.

सबसे पहले अपने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण वेबसाइट या इ-कॉर्ट्स पोर्टल पर जाएं.

लोक अदालत या चालान निपटान से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

अपने चालान नंबर या वाहन नंबर को दर्ज करें और अपना चालान ढूंढें.रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें.

चालान की डिजिटल कॉपी अपलोड करें. फिर फॉर्म सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें.इसका प्रिंटआउट ले लें.

कैसे लेना होगा अपॉइंटमेंट?

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लोक अदालत में पहुंचने की तारीख और समय को तय करना होता है. इस प्रोसेस को भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं.

वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको उसी जगह पर लोक अदालत में आने की तारीख और समय चुनने का ऑप्शन मिलेगा.

अपनी सुविधा के अनुसार एक तारीख और समय चुनें. अपॉइंटमेंट कन्फर्म होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS या ईमेल मिलेगा.

SMS या ईमेल में लोक अदालत में हाजिर होने का स्थान और समय दिया जाएगा. आपको उस दिन कोर्ट जाकर सबसे पहले टोकन नंबर लेना है.लोक अदालत में पहुंचने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाकर टोकन लेना होगा.

कैसे माफ होगा चालान?

लोक अदालत में टाइम पर पहुंचना जरूरी है. लोक अदालत के तय समय से आधा घंटा पहले पहुंचना चाहिए. अगर आप समय से नहीं जाते हैं तो आपके मामले की सुनवाई नहीं की जाती है.

जब आपका टोकन नंबर बोला जाए, तो उसी समय जज के सामने जाएं. उनके सामने अपना चालान और अन्य जरूरी दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, RC और आईडी दिखाएं.

इसके बाद मामले की सुनवाई होगी, जिसमें आपका चालान माफ किया जा सकता है. या जुर्माने में छूट दी जा सकती है.

अगर किसी कारण से आपका चालान माफ नहीं होता और आपको उसे वही भरना पड़ता है.