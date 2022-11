ये पेंशनभोगी अब कभी भी जमा करा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र, EPFO के पेंशनधारकों पर नहीं लागू होता है नियम

Life Certificate : पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि इस माह की अंतिम तारीख यानी 30 नवंबर है. हालांकि, यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होता है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं.

ईपीएफओ के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट के अनुसार, “ईपीएस’95 पेंशनभोगी अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा.”