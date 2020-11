New Rules From Today November 1: देश में एक नवंबर 2020 से कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं, ज‍िसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. 1 नवंबर से LPG बुकिंग (LPG Booking) से लेकर बैंकिंग (Banking) से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव होने वाला है. इसके अलावा इंडियन रेलवे ने भी आज से टाइम टेबल में बदलाव किया है. नए नियम के बारे में जानकारी आपके पास होना जरूरी है, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. Also Read - Bank Transaction: नवंबर माह से बैंकों में लेन-देन पर भी देना होगा चार्ज, ग्राहकों पर बढ़ेगा भार

क्या-क्या बदल रहा है 1 नवंबर से Also Read - LPG booking Methods: इन 4 आसान तरीकों से अपने गैस सिलेंडर की करें बुकिंग, जानें क्या हैं नए नियम

LPG सिलेंडर की बुकिंग के लिए OTP

आज से घरेलू गैस (LPG Cylinder) की बुकिंग के नियम में बदलाव हो गया है. गैस बुकिंग के बाद ग्राहकों के मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा. डिलीवरी बॉय जब सिलेंडर देने के लिए आएगा तब ये OTP आपको डिलीवरी बॉय के साथ शेयर करना होगा. एक बार इस कोड का सिस्टम से मिलान करने के बाद ही ग्राहक को सिलेंडर की डिलीवरी की जाएगी. Also Read - LPG booking Methods: बदल रहे हैं सिलेंडर के नियम, इन 4 तरीकों को अपनाकर आसानी से बुक करें गैस

गैस बुक करने का बदल गया नंबर

इंडेन के ग्राहकों के लिए आज से गैस बुकिंग का नंबर बदल गया है. अब आप पुराने नंबर पर गैस बुक नहीं करा पाएंगे. इंडेन ने अपने LPG ग्राहकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गैस बुकिंग के लिए नया नंबर भेजा है. अब Indane Gas के देश भर के ग्राहकों को LPG सिलेंडर बुक कराने के लिए 7718955555 पर कॉल या एसएमएस भेजना होगा.

बैंकों में पैसा जमा करने और निकालने पर लगेगा शुल्क

आज से बैंकों में अपना पैसा जमा करने और निकालने के लिए भी फीस देना पड़ेगी. BoB ने इसकी शुरुआत भी कर दी है. तय सीमा से ज्यादा बैंकिंग करने पर से शुल्क लागू होगा. आज से ग्राहकों को लोन खाते के लिए महीने में तीन बार के बाद जितनी बार भी पैसा निकालेंगे, उन्हें 150 रुपये देने होंगे. बचत खाते की बात करें, तो ऐसे खाताधारकों के लिए तीन बार तक जमा करना फ्री होगा, लेकिन अगर ग्राहकों ने चौथी बार पैसे जमा किए, तो उन्हें 40 रुपये देने होंगे. वहीं, जनधन खाताधारकों को इसमें थोड़ी राहत है. उन्हें जमा करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन निकालने पर 100 रुपये देने होंगे.

इस बैंक ने घटाई लोन पर ब्याज की दरें, आज से लागू

बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने रेपो दर से जुड़े लोन पर ब्याज की दरों को 7 फीसदी से घटाकर 6.85 फीसदी कर दिया है. बैंक की नई दरें आज यानी 1 नवंबर 2020 से लागू हो जाएंगी. इससे होम लोन, मॉर्टगेज लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन के ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा.

ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव

ट्रेन में सफर करने वालों के लिए यह खबर काम की है. आज से ट्रेनों की नई समय सारिणी लागू हो गई हैं. इसके बाद 13 हजार पैसेजर्स ट्रेनें और 7 हजार मालगाड़ियों के समय बदल जाएंगे. आज से देश में चलने वाली करीब 30 राजधानी ट्रेनों के समय भी बदल जाएंगे.

चंडीगढ़ से नई दिल्ली रूट पर चलेगी तेजस ट्रेन

आज से हर बुधवार को छोड़कर चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली के बीच तेजस एक्सप्रेस चलेगी. न्यू दिल्ली-चंडीगढ़ तेजस एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 22425) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रत्येक सेामवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार रविवार को सुबह 9.40 पर चलेगी और दोपहर 12.40 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी. इसी प्रकार गाड़ी संख्या 22426 चंडीगढ़-नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस भी इसी दिन दोपहर 2.35 पर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से चलकर शाम 5.30 पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी.

SBI बचत खातों पर कम ब्याज मिलेगा

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के भी कुछ अहम नियमों में आज से बदलाव होने जा रहा है. SBI के बचत खातों पर कम ब्याज मिलेगा. 1 नवंबर यानी आज से जिन सेविंग्स बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपये तक की राशि जमा है उस पर ब्याज की दर 0.25 परसेंट घटकर 3.25 प्रतिशत रह जाएगी. जबकि 1 लाख रुपये से ज्यादा की जमा पर अब रेपो रेट के अनुसार ब्याज मिलेगा.

डिजिटल पेमेंट पर चार्ज नहीं

आज से अब 50 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए डिजिटल पेमेंट लेना अनिवार्य होगा. RBI का यह नियम भी आज से लागू हो गया है. नई व्यवस्था के मुताबिक, ग्राहक या मर्चेंट्स से डिजिटल पेमेंट के लिए कोई भी शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) नहीं वसूला जाएगा. ये नियम सिर्फ 50 करोड़ रुपये से ज्यादा वाले टर्नओवर पर ही लागू होगा.