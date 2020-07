नई दिल्लीः भारत-चीन के बीच जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने हाल ही में वीडियो ऐप टिकटॉक समेत चीन के 59 एप्स पर बैन (59 Chinese Apps Ban In India) लगा दिया. भारत सरकार द्वारा जिन ऐप्स पर बैन लगााय गया है, उनमें शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप टिकॉटाक (TikTok Ban In India) पर मालिकाना हक रखने वाली चीनी कंपनी बाइटडांस लिमिटेड के तीन ऐप शामिल हैं. इन ऐप्स पर बैन लगाए जाने के बाद कंपनी को 6 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है. चाइनीज मीडिया ऑर्गनाइजेशन ग्लोबल टाइम्स की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में टिकटॉक बैन के बाद बाइटडांस को 6 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है. Also Read - आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का बड़ा बयान, बोले-उनकी सरकार हांगकांग के निवासियों को पनाह देने के लिए विचार कर रही

गौरतलब है कि भारत सरकार ने हाल ही में चीन के कुल 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया है. जिनमें टिकटॉक के अलावा, यूसी ब्राउजर, हेलो, यूसी न्यूज, वीगो वीडियो, वीचैट और शेयरचैट जैसे ऐप्स शामिल हैं. भारत सरकार के मुताबिक, ये ऐप्स भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के साथ ही डेटा सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं. जिसके चलते इन ऐप्स पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है. सरकार द्वारा चीनी ऐप्स पर लगाया गया प्रतिबंध उस समय आया है जब भारत-चीन सीमा पर तनाव जारी है. Also Read - TikTok सहित 59 चीनी एप गूगल प्ले स्टोर से हटाए गए, अब नहीं कर पाएंगे डाउनलोड

चीनी ऐप्स पर बैन के सरकार के इस फैसले पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं. जहां कुछ लोग सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ इसकी आलोचना भी कर रहे हैं. बता दें 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे. वहीं करीब 43 चीनी सैनिक भी इस झड़प में हताहत हुए थे. Also Read - टिकटॉक और हेलो बंद होने से चीनी कंपनी को बड़ा झटका, 45 हज़ार करोड़ का नुकसान

ऐसे में सरकार के अचानक लिए चीनी ऐप्स पर बैन के फैसले को इस झड़प से जोड़कर देखा जा रहा है. वहीं चीन के काईशिन ग्लोबल डॉक कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में टिकटॉक के बैन होने से इसके वैश्विक विस्तार को बड़ा झटका लग सकता है.