Gold Price Today 27 September 2020: सोना-चांदी की कीमतों (Gold-Silver Rate) में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है. त्योहारी सीजन शुरू होते ही सोने-चांदी के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव (Today Gold Price) देखने को मिल रहे हैं. हर शहर के हिसाब से कीमतों में कमी-बढ़ोतरी होती रहती (Gold Rate in your city) है. हालांकि सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए अब भी सही समय है. सोना अब भी 50 हजार (प्रति 10 ग्राम) से नीचे बिक रहा है. फिलहाल सोने की कीमत 49846/ 10 ग्राम है वहीं, चांदी की कीमत भी 60 हजार (प्रति किलो) से नीचे आ गई है और फिलहाल यह 57477 प्रति किलोग्राम है. कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को सोने की कीमत 50136 (प्रति 10 ग्राम) से बाजार खुला और यह 49846 (प्रति 10 ग्राम) पर जाकर बंद हुआ. Also Read - Gold Price Today 26 September 2020: कई दिनों की गिरावट के बाद बढ़े सोने के दाम, जानें अपने सर्राफा बाजार का ताजा भाव

बीते 15 दिन की बात करें तो सोने और चांदी की कीमतों में कमी ही देखी गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिशन (Indiabulls Jewellers Association) के मुताबिक कारोबारी सत्र के अंतिम दिन सोने का शुरुआती भाव (Sone Ka Aaj Ka Bhav) 50136 (10 ग्राम- 24 कैरेट) रहा वहीं, 49846 (10 ग्राम- 24 कैरेट) पर बाजार बंद हुआ. वहीं, चांदी का शुरुआत (Silver Price) भाव 58843/किलोग्राम रहा और 57477/किलोग्राम पर यह बंद हुआ. Also Read - Gold Price Today 25 September 2020: 50 हजार से इतने नीचे गिरा सोना, लगातार चौथे दिन भाव में आई भारी कमी, खरीदारी का है सही मौका

बता दें कि बीते 15 कारोबारी दिन में ऐसा पहली बार हुआ है जब सोने और चांदी की कीमतों में इतनी गिरावट देखी गई है. इससे पहले बीते 24 Sep को सोना की 50 हजार (प्रति/10 ग्राम) से नीचे पहुंचा था. बता दें कि बीते महीने सोने की कीमत रिकॉर्ड 56,200 तक पहुंच गई थी, और इसमें अब तक लगभग 6000 की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, बीते महीने चांदी की कीमत भी बढ़कर 80,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी. Also Read - सस्ता सोना खरीदने का सबसे अच्छा समय आज! एक से दो सप्ताह में बना सकते हैं मोटा पैसा

उधर, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, ‘दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत में 324 रुपये की तेजी रही. उधर, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थानीय सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना 125 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी के भाव 1250 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी लिए रहे. हाजिर व्यापार में सोना ऊंचे में 50,750, नीचे में 50,600 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी ऊंचे में 58,000 एवं नीचे में 57,800 रुपये प्रति किलोग्राम बिकी. मूल्यवान धातुओं के औसत भाव (बिना जीएसटी) इस प्रकार रहे.

बीते 15 दिन के सोने का रेट

तारीख बाजार खुला बाजार बंद

25 सितंबर 50, 136 49,846

24 सितंबर 49, 810 49, 822

23 सितंबर 50, 222 50,327

22 सितंबर 50,638 50,683

21 सितंबर 51,612 51,341

18 सितंबर 51,536 51,620

17 सितंबर 51,431 51,511

16 सितंबर 51,742 51,797

15 सितंबर 51,793 51,893

14 सितंबर 51,386 51,394

11 सितंबर 51,304 51,441

10 सितंबर 51,331 51,476

09 सितंबर 51,343 51,051

08 सितंबर 51,185 51,075

07 सितंबर 51,065 51,018

04 सितंबर 51,092 51,106

03 सितंबर 50,844 50,927

(सभी रेट्स 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का है)