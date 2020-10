Today Gold Rate 30 Oct: त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही सोने की कीमत (Sone Ka Aaj Ka Bhav) में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. सोने की कीमत (Gold Rate) में बीते चार दिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है. ‘इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन’ की वेबसाइट के मुताबिक खुदरा बाजार में बीते कारोबारी सत्र यानी गुरुवार को शुरुआती दौर में सोने की कीमत 50710 (प्रति 10 ग्राम) रही वहीं, 50840 (प्रति 10 ग्राम) पर बाजार (Today Gold Price) बंद हुआ. वहीं, 22 कैरेट (प्रति 10 ग्राम) सोने की शुरुआती कीमत 46450 रही और 46569 (प्रति 10 ग्राम) पर बाजार बंद हुआ. इससे पहले के कारोबारी सत्र में सोना 50989 पर बंद हुआ था. इससे पहले सोना 51 हजारी ही रहा है. Also Read - Gold Price Today 31 October 2020: सोने और चांदी की कीमत में फिर हुआ बदलाव, जानें आज का ताजा भाव

आइये जानते हैं कि देश के किस शहर में सोना सबसे सस्ता मिल रहा है. Goodreturns वेबसाइट के अनुसार, मुंबई, पुणे, पटना और नासिक में अभी सबसे सस्ता सोना (Sabse Sasta Sona Kahan) मिल रहा है. मुंबई में 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 50,960 रुपये (Mumbai Me Sone ka aaj ka Bhav) है. वहीं, पटना में भी सोने के 10 ग्राम की कीमत 50,960 (Patna Me Sone ka aaj ka Bhav) ही है. महाराष्ट्र के पुणे और नासिक में भी सोने के आज की कीमत की भी 50,960 ही है. वहीं, इन चारों शहरों में 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 49,690 है.

वहीं, कोलकाता में इस समय सोना सबसे महंगा मिल रहा है. यहां 22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 49,010 है, वहीं, 24 कैरेट के 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 52,610 है. इसके बाद दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में भी सोना मंहगा है. दिल्ली में सोने के 10 ग्राम की कीमत 52,570 (Delhi Me Sone ka aaj ka Bhav) है. वहीं, दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव 49,110 है. दिल्ली के लखनऊ (Lucknow Me Sone ka aaj ka Bhav) और जयपुर (Jaipur Me Sone ka aaj ka Bhav) में भी 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना इसी कीमत पर बिक रहा है.

बता दें कि बीते 28 सितंबर को सोने की कीमत इस महीने में सबसे कम रही. इस दौरान सोने की शुरुआती कीमत 49739/ 10 ग्राम रही (Aaj ke Sone Ka Bhav) जो बीते 1 महीने में सबसे कम थी, वहीं बाजार बंद होने के दौरान भी यह मामूली बढ़त के साथ 49757 पर बंद हुआ था. हालांकि सोने की कीमत अभी 51 हजार से ऊपर है, लेकिन इस पीले धातू की कीमत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद से अब तक इसके भाव में 5000 रुपये से ज्यादा तक की कमी आई है.

शहर 22 कैरेट 24 कैरेट

मुंबई 49,690 50,690

पटना 49,690 50,690

नागपुर 49,690 50,690

पुणे 49,690 50,690

जयपुर 49,110 52,570

लखनऊ 49,110 52,570

नई दिल्ली 49,110 52,570

बेंगलुरु 47,390 51,700

हैदराबाद 47,340 51,650

चंडीगढ़ 48,580 52,580

अहमदाबाद 50,010 51,810

केरल 46,860 51,120

(रेट Goodreturns वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम सोने की है)