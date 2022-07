Last Day of Filing ITR: फाइनेंशियल इयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की समयसीमा आज खत्म हो रही है. अंतिम दिन होने के चलते देश के ज्यादातर हिस्सों में रविवार होने के बावजूद आज दफ्तरों को खुला रखा गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार आखिरी दिन से पहले तक पांच करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे. आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए Tax Payers से निर्धारित तिथि 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अपील की. विभाग ने कहा कि लेट फी से बचने के लिए निर्धारित समय तक रिटर्न जमा कर दें.Also Read - अब तक चार करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे गये, अगर आपने अभी तक नहीं भरा, तो जल्दी करें और पेनाल्टी से बचें

Over 5 crore ITRs have been filed till 2036 hours yesterday. Today is the last day to file ITR for AY 2022-23: Income Tax Department pic.twitter.com/WzXbL9Ijsh

— ANI (@ANI) July 31, 2022