P Chidambaram, Budget 2022, Union Budget 2022-23, Nirmala Sitharaman: पूर्व वित्‍त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में साल 2022-23 का बजट पेश किए जाने के बाद अपनी प्रतिक्र‍िया दी है. चिदंबरम ने कहा, वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट अर्थव्यवस्था के समक्ष पेश बड़ी चुनौतियों से निपटने में विफल है और सरकार इसे बहुमत के बल पर संसद में भले ही पारित करा ले, लेकिन जनता इसे खारिज कर देगी.

पूर्व वित्‍त मंत्री चिदंबरम ने कहा, मैं आश्चर्यचकित था, चौंक गया कि वित्त मंत्री अगले 25 वर्षों के लिए एक योजना की रूपरेखा तैयार कर रहीं थीं. सरकार को लगता है कि वर्तमान को किसी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और जनता को 'अमृत काल' के उदय होने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए कहा जा सकता है. यह भारत के लोगों का मजाक उड़ा रहा है.

I was astonished, shocked that the Finance Minister was outlining a plan for the next 25yrs. Govt seems to believe that the present does not need any attention & the public can be asked to wait patiently until ‘Amrit Kaal’ dawns. This is mocking the people of India: P Chidambaram pic.twitter.com/S5Iq8Rypfb

