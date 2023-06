मदर डेयरी की रीटेल शॉप्स पर टमाटर के दाम 80 रुपये किलो, देश के अन्य हिस्सों में भाव 100 रुपये किलो के पार

Tomato Price Rise News In Hindi: प्रमुख उत्पादक राज्यों में बरसात के कारण सप्लाई घटने से मदर डेयरी दुकानों पर टमाटर की कीमतें पिछले एक सप्ताह में दोगुनी होकर लगभग 80 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है.

मदर डेयरी के सफल रीटेल शॉप्स पर सबसे अच्छी क्वॉलिटी वाले टमाटर मंगलवार को 78 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचे गए. कुछ किस्में इससे कम कीमत पर भी उपलब्ध हैं. दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 300 से अधिक सफल के स्टोर हैं.

मदर डेयरी के प्रवक्ता ने बताया कि मानसून की शुरुआत के साथ, टमाटर की फसल मौजूदा समय में मौसमी बदलाव के दौर से गुजर रही है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में बारिश ने फसल को प्रभावित किया है और इसकी सप्लाई भी सीमित कर दी है, जिसकी वजह से डिमांड-सप्लाई में अंतर आ गया है.

मोबाइल ऐप के जरिए ताजे फल और सब्जियां बेचने वाली एग्रीटेक स्टार्टअप ओटिपी 86 रुपये प्रति किलोग्राम पर टमाटर बेच रही है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिग बास्केट पर टमाटर 80-85 रुपये प्रति किलो मिल रहा है.

राष्ट्रीय राजधानी में सब्जी विक्रेता स्थान और क्वॉलिटी के आधार पर 80-120 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच टमाटर बेच रहे हैं.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022-23 में टमाटर का उत्पादन पिछले वर्ष के 2.069 करोड़ टन से थोड़ा घटकर 2.062 करोड़ टन रहने का अनुमान है.

देश के कई इलाकों में बारिश के कारण बिहार में भी सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है. विक्रेता मोहम्मद फहीम ने बताया कि टमाटर की कीमत 100 रुपये प्रति किलो हो गई है. जहां से टमाटर आ रहे है वहां बहुत बारिश हो रही है जिस कारण फसल गल गई है. पहले बिहार के टमाटर बिक रहे थे जो कि सस्ते थे पर अब वे खत्म हो गए हैं. अब टमाटर बेंगलुरु से आ रहे हैं.