Tomato Price Rise: 100 रुपये किलो के पार पहुंचे टमाटर के भाव, दूसरी सब्जियां भी खरीदने में छूट रहा है पसीना

Tomato Price Rise: सब्जियों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है. मई के महीने में जो टमाटर 3-5 रुपये प्रति किलो के बीच बिक रहा था और सही दाम नहीं मिलने की वजह से किसान अपनी उपज को फेंकने के लिए मजबूर हो रहे थे. अब जून माह के अंत में वही टमाटर 100 से 130 रुपये प्रति किलो के भाव पर सब्जी मार्केट में बिक रहा है. भाव सुनने के बाद ग्राहक बगल में झांकने लग रहे हैं. टमाटर के भाव में इतनी तेजी सप्लाई में कमी की वजह से आई है. लगभग दो माह के भीतर टमाटर के भावों में 20 से 25 गुना बढ़ गए हैं.

नोएडा से लेकर दिल्ली तक ग्राहकों और विक्रेताओं में हायतौबा मच गई है. सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि मंडी में आवक घट गई है. जिससे टमाटर दर पर ही काफी महंगा मिल रहा है, तो बाजार में हमको मजबूरी में इस दाम पर बेचना पड़ रहा है. जिसकी वजह से इसकी बिक्री भी कम हो गई है. जो लोग रोजाना आधा-किलो एक किलो टमाटर खरीद रहे थे, वो अब 125 ग्राम या 250 ग्राम टमाटर ही खरीद रहे हैं. साथ ही दक्षिण के राज्यों में भी आवक घटने से टमाटर के दाम अप्रत्याशित रूप से बढ़ गए हैं.

दिल्ली में मंडी और रिटेल स्टोर दोनों में ही सब्जियों के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, पहले जहां टमाटर के भाव 20 से 25 रुपये किलो हुआ करते थे. वहीं अब 80 से 100 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं, बहुत सारे दुकानदारों में टमाटर लाना ही छोड़ दिया है, क्योंकि अगर लोगों ने उस वक्त उस टमाटर को नहीं खरीदा और वह खराब हो गए तो फिर उनका काफी नुकसान हो जाएगा.

कमोबेश यही हाल सभी मार्केट में देखा जा रहा है. कानपुर में टमाटर के रेट 100 रुपये प्रति किलो पर हैं. सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि हम 100 रुपये प्रति किलो के भाव पर टमाटर बेच रहे हैं, क्योंकि मंडी में टमाटर के रेट बढ़ गए हैं. मंडी में टमाटर के रेट इसलिए बढ़े हैं, क्योंकि फसल बर्बाद होने से आवक घट गई है.