Tomato Price Rise: हर रोज 10-20 रुपये किलो बढ़ रहे टमाटर के दाम, जानें- दिल्ली से लेकर कोलकाता तक क्या हैं टमाटर के रेट?

Tomato Price Hike Update: देश के प्रमुख शहरों में टमाटर की खुदरा कीमतें 155-160 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं. उत्पादक क्षेत्रों में बारिश के कारण सप्लाई में बाधा आने से टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है.

महानगरों में, टमाटर की खुदरा कीमतें 58-148 रुपये प्रति किलोग्राम के दायरे में थीं. कोलकाता में टमाटर की कीमत सबसे अधिक यानी 148 रुपये प्रति किलो तथा मुंबई में सबसे कम यानी 58 रुपये प्रति किलो थी.

दिल्ली और चेन्नई में कीमतें क्रमशः 110 रुपये प्रति किलो और 117 रुपये प्रति किलो थीं. यह कल के रेट थे. लेकिन आज के ताजा रेट 160 रुपये किलो पर पहुंच गए हैं.