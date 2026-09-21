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ट्रेन 8 घंटे 48 मिनट लेट, यात्री को मिला 35 हजार का मुआवजा; जानिए क्या इससे जुड़ा रेलवे का नियम

Train Late Refund: ट्रेन 8 घंटे 48 मिनट लेट होने पर यात्री को 35 हजार रुपये मुआवजा मिला. जानें TDR, टिकट रिफंड और रेलवे से मुआवजा पाने का पूरा प्रोसेस.

Written by: Rishabh Kumar
Published: September 21, 2026, 3:57 PM IST
ट्रेन 8 घंटे 48 मिनट लेट, यात्री को मिला 35 हजार का मुआवजा; जानिए क्या इससे जुड़ा रेलवे का नियम
ट्रेन 8 घंटे 48 मिनट लेट, यात्री को मिला 35 हजार का मुआवजा (Image: AI)

Train Late Refund: ट्रेन की लंबी देरी से परेशान एक यात्री के मामले में झारखंड के उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को मुआवजा देने का आदेश दिया है. मामला सितंबर 2024 का है. एक यात्री ने टाटानगर से संबलपुर जाने के लिए इस्पात एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास की दो टिकट बुक की थीं. ट्रेन को तय समय पर संबलपुर पहुंचना था, लेकिन वह 8 घंटे 48 मिनट की देरी से पहुंची. यात्री का कहना था कि इस देरी की वजह से उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी.

रेलवे की दलील को आयोग ने नहीं माना

ट्रेन की देरी के बाद यात्री ने रेलवे को कानूनी नोटिस भेजा और फिर उपभोक्ता फोरम में शिकायत की. सुनवाई के दौरान रेलवे ने कहा कि इस तरह का मामला रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल यानी RCT के तहत आता है और उपभोक्ता आयोग में इसकी सुनवाई नहीं हो सकती. हालांकि, आयोग ने रेलवे की इस दलील को स्वीकार नहीं किया. अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह और सदस्यों ने मामले को रेलवे की सेवा में कमी माना. आयोग ने रेलवे को 45 दिनों के अंदर यात्री को 30 हजार रुपये मुआवजा और 5 हजार रुपये केस के खर्च के तौर पर देने का आदेश दिया. यानी रेलवे को कुल 35 हजार रुपये देने होंगे.

ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट हो तो TDR

अगर ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट है और आपने यात्रा नहीं की है, तो टिकट का पैसा वापस पाने के लिए TDR फाइल किया जा सकता है. ऑनलाइन टिकट के लिए IRCTC वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करें. इसके बाद ‘माई बुकिंग’ में जाकर संबंधित टिकट चुनें और ‘फाइल TDR’ पर क्लिक करें. ड्रॉपडाउन में ‘ट्रेन तीन घंटे से ज्यादा लेट और यात्री ने यात्रा नहीं की’ वाला कारण चुनकर इसे सबमिट करें. ध्यान रखें कि TDR ट्रेन के वास्तविक रवाना होने के समय से पहले फाइल करना होता है.

काउंटर टिकट वालों को क्या करना होगा?

अगर आपने रेलवे स्टेशन के काउंटर से पेपर टिकट लिया है और ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट है, तो तय समय से पहले टिकट काउंटर पर जाकर टिकट सरेंडर करना होगा. इसके बाद टिकट का रिफंड दिया जा सकता है. वहीं, अगर ट्रेन की देरी से आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है, जैसे फ्लाइट छूट गई, नौकरी का इंटरव्यू मिस हो गया या कोई दूसरा बड़ा खर्च उठाना पड़ा, तो मुआवजे का दावा करने के लिए उपभोक्ता फोरम का रास्ता अपनाया जा सकता है.

मुआवजे के लिए सबूत संभालकर रखें

ऐसे मामले में ट्रेन की देरी का रिकॉर्ड और अपने नुकसान से जुड़े दस्तावेज संभालकर रखना जरूरी है. आप नेशनल ट्रेन पूछताछ सिस्टम या NTES से ट्रेन की देरी का स्क्रीनशॉट रख सकते हैं. इसके अलावा फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, इंटरव्यू से जुड़े दस्तावेज या आर्थिक नुकसान के बिल भी संभालकर रखें. शिकायत के लिए 1915 पर संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के ई-दाखिल पोर्टल के जरिए घर बैठे ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज की जा सकती है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय एक डिजिटल पत्रकार हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां उन्होंने पहले Zee News हिंदी में काम किया और वर्तमान में ... और पढ़ें

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