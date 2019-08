नयी दिल्ली: राजस्व विभाग ने शुक्रवार को कहा कि एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का फैसला एक सितंबर से लागू हो जायेगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 31 अगस्त, 2019 तक जो लोग पहले ही एक करोड़ रुपये की नकद निकासी कर चुके हैं, उनकी इसके बाद की सभी निकासी पर दो प्रतिशत का टीडीएस लिया जाएगा.

CBDT: The CBDT, having considered the concerns of the people, hereby clarifies that section 194N inserted in the Act, is to come into effect from 1st September, 2019. Hence, any cash withdrawal prior to 1st Sept, 2019 will not be subjected to the TDS under section 194N of the Act https://t.co/IKKxxKkfIk

— ANI (@ANI) August 30, 2019