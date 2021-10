Union Bank of India cuts home loan rates: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) ने इस त्योहारी सीजन में घर खरीदारों के लिए धमाकेदार ऑफर की घषणा की है. बैंक ने अपने रेट में सीधे 0.40 फीसदी की कटौती कर दी है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 6.40 फीसदी से शुरू होने वाले न्यूनतम ब्याज दर के साथ अपने होम लोन (Union Bank of India home loan) की ब्याज दरों में कमी की घोषणा की है. पहले यह ब्याज दर 6.80 फीसदी थी. होम लोन की नई घटी हुई दरें 27 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी.Also Read - Union Bank of India Issue: UBI ने स्टाफ से कहा 'नवरात्रि' ड्रेस कोड का करें पालन, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना

खबर के मुताबिक, नई दरें उन ग्राहकों पर लागू होंगी जो नए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जो बैलेंस ट्रांसफर सहित अपने मौजूदा लोन को ट्रांसफर करना चाहते हैं. बैंक के मुताबिक, फेस्टिवल सीजन के दौरान ग्राहकों को इस पेशकश से फायदा होगा, क्योंकि घर खरीदने की मांग बढ़ रही है. इस घटी हुई ब्याज दर के साथ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की होम लोन दर इंडस्ट्री में सबसे कम हो गई है.

गैरतलब है कि होम लोन के लिए 6.40 फीसदी की ब्याज दर सभी बैंकों में सबसे कम (cheapest home loan interest rate) है, अभी तक बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda) और बैंक ऑफ इंडिया (Bank of Iindia) में 6.50 फीसदी ब्याज दर के साथ फेस्टिव सीजन में होम लोन के ऑफर दिए हैं.