How To Find Lossed Aadhar Card: आज के समय आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक हैं. बगैर इसके आपके अधिकतर काम अधूरे रहते हैं. हर जगह आधार की मांग आपसे की जाएगी. ऐसे में अगर आपका आधार कार्ड खो जाए तो निश्चित ही आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही अगर आपका फोन नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दोबारा अपना आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं.

इसके लिए आपको सबसे पहले आधार की अधिकारिक वेबसाइट www.uidai.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद आपको आधार सेवा टैब में जाकर Order Aadhaar Reprint पर क्लिक करना होगा. यहां एक नया पेज खुलेगा जहां आपसे 12 अंकों का आधार नंबर या 16 अंकों का वर्चुअल आईडी नंबर सबमिट करने को कहा जाएगा. इसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा को भरकर अपने Mobile number is not Registered पर टिक कर दें. अब आपके सामने नए मोबाइल नंबर को दर्ज करने का विकल्प आएगा. नंबर को दर्ज करते ही आपके फोन पर एक OTP आएगा.

अब इस ओटीपी को आप सबमिट करें औऱ नियम व शर्ते पढ़कर इसे I Agree पर क्लिक करें. इसके बाद अगले पेज पर आपसे 50 रुपये पेमेंट करने का विकल्प आएगा. पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, विकल्प आपको पेज पर दिख जाएंगे. पेमेंट करने के बाद आपको एक रिसिप्ट दी जाएगी, जिसे आपको डाउनलोड करना होगा. अब दोबारा आधार कार्ड को प्रिंट करके UIDAI द्वारा आपके दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा. बता दें कि यहां जो मोबाइल नंबर आप दर्ज करेंगे, वह आधार में रजिस्टर नहीं होगा. आधार में रजिस्टर करने की प्रक्रिया अलग है.